WDH/ROUNDUP: Berliner Grüne streben Koalition mit Linken und SPD an

dpa-AFX · Uhr
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(Redigierfehler im 2. Absatz, 2. Satz korrigiert: «Schwarz-Rot sei klar abgewählt worden.» (Nicht: «Schwarz-sei Rot»))

BERLIN (dpa-AFX) - Die Grünen streben nach der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus eine rot-grün-rote Koalition an. "Wir wollen jetzt Verantwortung übernehmen und gemeinsam mit SPD und Linken ein progressives Bündnis für Berlin schmieden", erklärten die beiden Landesvorsitzenden Nina Stahr und Philmon Ghirmai.

Die Berlinerinnen und Berliner hätten sich für einen Politikwechsel entschieden. Schwarz-Rot sei klar abgewählt worden.

Nach den ersten Hochrechnungen von ARD und ZDF hat die Linke die Berlin-Wahl mit 24,8 bis 25,8 Prozent klar vor der CDU gewonnen, die auf 20,0 Prozent kommt. Die Grünen kamen danach auf 15,0 bis 15,4 Prozent und schnitten etwas schlechter ab als bei der Wahl 2023./kr/DP/zb

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