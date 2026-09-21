AfD gewinnt Wahl in Mecklenburg-Vorpommern - SPD kann weiterregieren

Berlin, 20. Sep (Reuters) - ⁠Die rechtspopulistische AfD hat die Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern laut Hochrechnungen vor der SPD gewonnen. Die Sozialdemokraten mit Ministerpräsidentin Manuela Schwesig könnten in dem nordostdeutschen Bundesland aber weiterregieren. Die CDU hat erstmals überhaupt den Einzug in einen Landtag wohl verpasst. Im Landtag vertreten sind demnach wahrscheinlich neben AfD und SPD nur die Grünen und die Linke. Die ‌AfD beanspruchte am Sonntagabend den Auftrag zur Regierungsbildung für sich. Die anderen Parteien haben eine Zusammenarbeit mit der in Teilen rechtsextremen AfD jedoch ausgeschlossen. "Die AfD wird keine Regierung stellen können", sagte Schwesig. "Die Mehrheit hat ⁠sich ganz klar ⁠für demokratische Parteien entschieden." Sie betonte zugleich: "Ich stehe bereit für eine stabile demokratische Regierung."

Den Hochrechnungen von ARD und ZDF zufolge kam die AfD auf 37 bis 38 Prozent und konnte ihr Ergebnis damit im Vergleich zur letzten Wahl 2021 mehr als verdoppeln. Die regierende SPD erreichte etwa 36 Prozent. Die CDU kam nur noch auf 4,9 Prozent und verbuchte damit das für sie historisch schlechteste Wahlergebnis. Die Grünen kamen laut Hochrechnungen auf ‌gut fünf Prozent, die Linkspartei auf etwa sieben Prozent. Das Bündnis ‌Sahra Wagenknecht (BSW) verfehlte den Hochrechnungen zufolge mit 4,9 Prozent ebenso den Einzug in den Landtag. Damit hätten SPD, Linkspartei und Grüne eine Mehrheit.

AfD-Co-Bundesparteichef Tino Chrupalla sieht die AfD als deutlichen Wahlsieger in dem nordostdeutschen Bundesland. "Wir haben hier ganz klar ⁠den Regierungsauftrag", sagte er in der ARD. Man werde allen Parteien Gespräche anbieten. Auch der AfD-Kandidat für das Amt ‌des Ministerpräsidenten, Leif-Erik Holm, sieht den Auftrag zur Regierungsbildung ⁠nun bei seiner Partei. Einer Analyse des ZDF zufolge konnte die AfD vor allem Nichtwähler mobilisieren. Die Wahlbeteiligung lag laut ARD bei 79 Prozent, laut ZDF bei 75,5 Prozent. Bei der Wahl 2021 waren es rund 70,8 Prozent gewesen.

"WAS FÜR EINE AUFHOLJAGD"

Schwesig würdigte die Zahlen für ihre Partei. "Was ‌für eine Aufholjagd!" sagte sie. Vor einem Jahr habe ⁠die SPD im Land bei 19 Prozent gelegen. ⁠Man habe in schwierigen Zeiten mit "ziemlich viel Gegenwind aus dem Bund und mit einer sehr erstarkten extremistischen, in Teilen rechtsextremistischen AfD" gekämpft. "Wir haben von Anfang an daran geglaubt, dass es möglich ist, der in Ostdeutschland und in ganz Deutschland sehr erstarkten AfD etwas entgegenzusetzen, und das haben wir getan, mit Inhalt, mit Personen, mit Klarheit und mit einem gemeinsamen Kampf." Bislang koalierten die Sozialdemokraten mit der Linkspartei. Für eine Fortsetzung dieser Regierung wird dem Ergebnis zufolge aber nicht reichen.

Der CDU-Bundespolitiker Philipp Amthor gab den CDU-Politikern aus Mecklenburg-Vorpommern, die sich für eine Zusammenarbeit mit der AfD ausgesprochen hatten, eine Mitschuld am schlechten Wahlergebnis der Partei. "Das hat ⁠eher dazu beigetragen, dass es noch mehr Verunsicherung bei unseren Wählerinnen und Wählern hier in Mecklenburg-Vorpommern gab", sagte der aus dem Bundesland stammende Staatsminister im Kanzleramt im ZDF.

(Bericht von Alexander RatzRedigiert von Sabine Wollrab.Bei Rückfragen wenden Sie sich ‌an berlin.newsroom@tr.com)