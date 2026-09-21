AKTIE IM FOKUS: Kurs von K+S unter Druck - Trump will Kali-Deal mit Belarus

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine Nachricht des US-Präsidenten Donald Trump hat am Montagnachmittag die Aktien von K+S belastet. Nachdem Trump auf seiner Mitteilungsplattform "Truth Social" den Willen signalisierte, mit dem bedeutenden Kalidünger-Produzenten und Russland-Verbündeten Belarus einen Deal zu machen. Er erklärte die Gespräche darüber mit der Absicht, Düngemittel günstiger zu beziehen als aus dem eigenen Nachbarland Kanada.

Der zuvor leicht im Plus liegende Kurs von K+S sackte nach der Nachricht mit bis zu vier Prozent ins Minus ab. Der deutsche Düngemittelhersteller verfügt in Kanada mit seinem Kaliwerk Bethune über Düngemittel-Kapazitäten der Provinz Saskatchewan.

Die Aktien knüpften an ihren jüngsten Rückschlag vom Hoch seit März an, das zuvor im September erreicht worden war. Allerdings reduzierten sie ihr Tagesminus dann auch wieder etwas auf zuletzt 1,2 Prozent./tih/mis

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