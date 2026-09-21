Vonovia vorbörslich etwas unter Druck nach Berlin-Wahl

(dpa-AFX) - Die Aktien des Immobilienkonzerns Vonovia haben im vorbörslichen Handel am Montag mit überschaubaren Verlusten auf den Ausgang der Landtagswahl in Berlin reagiert. Die Papiere des Wohnungsbaukonzerns notierten auf der Plattform Tradegate 1,4 Prozent unter dem Xetra-Schluss am Freitag und weiteten damit ihre jüngsten Verluste aus.

Anleger sind besorgt, da Wahlsiegerin Elif Eralp von den Linken große Wohnungsunternehmen enteignen und einen Mietendeckel für landeseigene Wohnungen einführen will. "Wenn die Linke regiert, wird vergesellschaftet. Das habe ich so gesagt, und dabei bleibe ich auch", sagte Eralp in der ARD.

Die Linke bezieht sich mit ihrer Forderung auf einen erfolgreichen Volksentscheid aus dem Jahr 2021 zur Enteignung großer Wohnungskonzerne gegen Entschädigung. Die Hoffnung: Durch so erlangte 220.000 zusätzliche kommunale Wohnungen könne die Stadt mehr Einfluss auf den Wohnungsmarkt bekommen, auf dem die Mieten seit Jahren sehr stark steigen.

SPD-Kandidat Krach "sehr sicher, dass es nicht klappen wird"

Experten sehen aber bei der geplanten Enteignung hohe rechtliche, politische und finanzielle Hürden. Die Grünen stehen bei dem Thema zwar an der Seite der Linken. Noch jedoch ist offen, ob die SPD in einem Bündnis die Linken-Forderung mittragen würde. Ihr Spitzenkandidat Steffen Krach ging am Wahlabend nicht von einer Enteignung aus. "Ich bin mir sehr sicher, dass es am Ende nicht klappen wird", sagte Krach. Die Mehrheit der Berlinerinnen und Berliner sei dagegen.

Zudem ist bisher nicht klar, ob Eralp überhaupt in Berlin regieren kann. Denn rechnerisch wäre auch eine Koalition aus CDU, Grünen und SPD und damit unter Ausschluss der Linken möglich.

Bei der Bekämpfung der Wohnungsnot in Berlin sieht sich derweil Vonovia selbst in einer wichtigen Rolle. "Ich glaube, dass unser Unternehmen Teil der Lösung sein muss und auch ist", sagte Vorstandschef Luka Mucic im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. So habe Vonovia etwa den Neubau hochgefahren./la/stk