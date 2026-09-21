Aktien New York: Deutliche Gewinne - Tech-Werte stark dank KI-Fantasie

dpa-AFX · Uhr
Thema: KI
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NEW YORK (dpa-AFX) - Gestützt von Hoffnungen auf diplomatische Fortschritte im Nahost-Konflikt und weiter sinkenden Ölpreisen haben die US-Aktienmärkte am Montag deutlich zugelegt. Angeführt wurden die Kursgewinner von Technologiewerten und hierbei vor allem von einigen Halbleiter-Papieren, die von Anzeichen eines erfolgreichen Starts eines neuen KI-Assistenten des Facebook-Mutterkonzerns Meta profitierten.

Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Plus von 0,71 Prozent bei 52.048,83 Punkten. Der marktbreite S&P 500 gewann 1,49 Prozent auf 7.764,70 Zähler. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 2,83 Prozent auf 30.482,35 Punkte auf den höchsten Stand seit drei Monaten nach oben./edh/nas

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