Aktien New York: Deutliche Gewinne - Tech-Werte stark dank KI-Fantasie

NEW YORK (dpa-AFX) - Gestützt von Hoffnungen auf diplomatische Fortschritte im Nahost-Konflikt und weiter sinkenden Ölpreisen haben die US-Aktienmärkte am Montag deutlich zugelegt. Angeführt wurden die Kursgewinner von Technologiewerten und hierbei vor allem von einigen Halbleiter-Papieren, die von Anzeichen eines erfolgreichen Starts eines neuen KI-Assistenten des Facebook-Mutterkonzerns Meta profitierten.
Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Plus von 0,71 Prozent bei 52.048,83 Punkten. Der marktbreite S&P 500 gewann 1,49 Prozent auf 7.764,70 Zähler. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 2,83 Prozent auf 30.482,35 Punkte auf den höchsten Stand seit drei Monaten nach oben./edh/nas
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Plus-Analysen
Übernahmegerücht bei Dax-Konzern: So viel könnte drin seinheute, 17:30 Uhr · onvista
PlusMehrere Bieter interessiert
S&P 500 trotzt Zinsen und Ölpreis – ein gutes Zeichengestern, 18:00 Uhr · onvista
PlusChartzeit Marktbericht 20.09.2026
Trotz fünf Prozent Rendite: Anleihen sind keine Alternativegestern, 06:30 Uhr · Acatis
PlusKolumne von Stefan Riße