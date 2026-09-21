ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Ziel für Bechtle auf 49 Euro - 'Buy'
dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Bechtle von 45 auf 49 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Kapitalmarkttag des IT-Dienstleisters sei wie von ihm erwartet kein Wendepunkt für die Anlagestory gewesen, schrieb Lars Vom-Cleff in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Der Experte ist allerdings optimistischer als bisher für das kommende Jahr sowie die mittelfristigen Wachstumsaussichten./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / 08:20 / CET
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Das könnte dich auch interessieren
Plus-Analysen
S&P 500 trotzt Zinsen und Ölpreis – ein gutes Zeichengestern, 18:00 Uhr · onvista
PlusChartzeit Marktbericht 20.09.2026
Trotz fünf Prozent Rendite: Anleihen sind keine Alternativegestern, 06:30 Uhr · Acatis
PlusKolumne von Stefan Riße
Diese acht Aktien kauft Investor Peter Thiel jetzt18. Sept. · onvista
PlusFonds veröffentlicht Deals