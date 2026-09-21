ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Novo Nordisk auf 'Neutral' - Ziel 285 Kronen

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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 285 dänischen Kronen auf "Neutral" belassen. Die vom Spezialisten für Diabetes- und Abnehmpräparate bis 2030 avisierte stabile Marge bedeute etwas Korrekturbedarf für die damit zu hohen Gewinnerwartungen am Markt, schrieb James Quigley am Montag anlässlich der Pressemeldung zum Kapitalmarkttag. Zudem fehle es an klaren Aussagen bezüglich der Erwartungen an das Tempo beim Patentauslauf von Semaglutid. Beides sei zunächst enttäuschend, auch wenn es im Verlauf der Veranstaltung noch Details geben könnte./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 10:19 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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