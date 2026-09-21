ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Axa auf 50 Euro - 'Buy'

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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Axa von 48,50 auf 50,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Andrew Baker hob am Freitag im Nachgang des Investorentags seine Ergebnisschätzungen für 2027 bis 2030 im Schnitt um 3,8 Prozent an./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2026 / 17:50 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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