ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Microsoft auf 'Buy' - Ziel 575 Dollar

dpa-AFX · Uhr
Thema: KI
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Microsoft auf "Buy" mit einem Kursziel von 575 US-Dollar belassen. Die Plattform M365 Cloud sei das kommerziell am meisten unterschätzte Produkt des Softwarekonzerns, schrieb Brent Thill in einer am Montag vorliegenden Studie. Er setzt hier auf eine positive Trendwende und sieht Microsoft gut positioniert im Bereich Unternehmens-KI./rob/gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.09.2026 / 11:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.09.2026 / 17:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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