ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Novo Nordisk auf 'Neutral' - Ziel 275 Kronen
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 275 dänischen Kronen auf "Neutral" belassen. Die mittelfristigen Ziele ließen den Markterwartungen selbst bei optimistischster Interpretation kaum Spielraum, schrieb Richard Vosser am Montag anlässlich der Pressemeldung zum Kapitalmarkttag des Spezialisten für Diabetes- und Abnehmpräparate./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 12:04 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / 12:04 / BST
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Plus-Analysen
S&P 500 trotzt Zinsen und Ölpreis – ein gutes Zeichengestern, 18:00 Uhr · onvista
PlusChartzeit Marktbericht 20.09.2026
Trotz fünf Prozent Rendite: Anleihen sind keine Alternativegestern, 06:30 Uhr · Acatis
PlusKolumne von Stefan Riße
Diese acht Aktien kauft Investor Peter Thiel jetzt18. Sept. · onvista
PlusFonds veröffentlicht Deals