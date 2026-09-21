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APA ots news: Green Finance Alliance - Allianz wechselt zu neuer Form der Partnerschaft

Wien (APA-ots) - - Neue Form der Dialog Partnerschaft bietet  
Finanzunternehmen mit 
internationaler Konzernstruktur gleichermaßen Flexibilität und aktive 
Einbindung in das Netzwerk der Green Finance Alliance 

- Nachhaltigkeitsdaten der Allianz Österreich fließen bereits 
vollständig in das gruppenweite CSRD Reporting der Allianz SE ein 

- Allianz Österreich bleibt der Green Finance Alliance als Dialog 
Partner eng verbunden 

Die Green Finance Alliance hat mit der GFA-Dialog Partnerschaft ein 
neues Format geschaffen, das international agierenden 
Finanzunternehmen die notwendige Flexibilität bietet und gleichzeitig 
die aktive Einbindung in das Netzwerk der GFA sicherstellt. Die 
Allianz Österreich nutzt diese Möglichkeit und wechselt 
einvernehmlich vom Status eines Gründungsjahrmitgliedes zur neuen GFA 
-Dialog Partnerschaft. 

Die Allianz bekennt sich klar zu Maßnahmen, um Netto-Null zu 
erreichen, basierend auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und im 
Einklang mit dem Pariser Abkommen zur Begrenzung der globalen 
Erwärmung auf 1,5 °C. Die Allianz in Österreich wird sich als 
Dialogpartner weiterhin am fachlichen Austausch der Green Finance 
Alliance beteiligen und die Umsetzung der gruppenweiten Klimaziele 
unterstützen. 

"Unser gruppenweiter Net Zero Transition Plan ist ambitioniert, 
und die Allianz Österreich leistet dazu einen Beitrag. Der Wechsel 
zur GFA-Dialog Partnerschaft vereinfacht unsere Berichtsprozesse, und 
wir bündeln unsere Kräfte dort, wo sie die größte Wirkung entfalten", 
so Sabine Stöger, CFO der Allianz in Österreich . 

Die Allianz in Österreich wird im Rahmen der Gruppe und als 
Dialog Partner der Green Finance Alliance weiterhin einen aktiven 
Beitrag zum Klimaschutz und zu den Zielen des Pariser Abkommens 
leisten. 

Rückfragehinweis: 
   Allianz Österreich 
   Dr. Thomas Gimesi 
   Telefon: +43 676 878 222 914 
   E-Mail: presse@allianz.at 
   Website: https://www.allianz.at/ 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** 

OTS0085    2026-09-21/11:31
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