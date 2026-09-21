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APA ots news: WKÖ-Henckel-Donnersmarck/Stiftner: "CO-Speicherung für Bergbau, Stahl- und Metallindustrie unverzichtbar"

Fachverband Bergbau-Stahl begrüßt Gesetzesvorstoß der  
Bundesregierung - Für unvermeidbare Restemissionen braucht es 
rasch CO-Transport- und Speicherinfrastruktur 

Wien (APA-ots) - Der Fachverband Bergbau-Stahl in der Wirtschaftskammer  
Österreich ( 
WKÖ) begrüßt ausdrücklich den Gesetzesvorstoß der Bundesregierung, 
das Verbot der geologischen Speicherung von Kohlendioxid aufzuheben. 
"Dass Finanzminister Markus Marterbauer und Wirtschaftsminister 
Wolfgang Hattmannsdorfer die Bedeutung von Carbon Capture and Storage 
so klar hervorheben, ist ein wichtiges gemeinsames Signal für 
Klimaschutz und Industriestandort. Die Bundesregierung geht damit in 
die richtige Richtung", sagt Fachverbandsobmann Andreas Henckel- 
Donnersmarck. 

"Für die Bergbau-, Stahl- und Metallindustrie ist Carbon Capture 
Storage, kurz CCS, kein Ersatz für die Transformation, sondern ihre 
notwendige Ergänzung. Wo Emissionen technisch vermieden werden 
können, müssen sie sinken. Wo trotz erneuerbarer Energie und neuer 
Produktionsverfahren Restemissionen bleiben, brauchen unsere 
Unternehmen die Möglichkeit, CO abzuscheiden und dauerhaft sicher zu 
speichern. Wer klimaneutrale Grundstoffe aus Österreich will, muss 
auch dafür einen verlässlichen Weg eröffnen", so Henckel- 
Donnersmarck. 

Nicht jede Emission ist eine Energiefrage 

Entlang der mineralisch-metallischen Wertschöpfungskette - vom 
Bergbau und der Aufbereitung heimischer Rohstoffe bis zur Stahl- und 
Metallerzeugung - entstehen Emissionen nicht ausschließlich durch den 
Energieeinsatz. Bei der thermischen Veredelung karbonathaltiger 
Rohstoffe, etwa von Magnesit, wird CO teilweise aus dem 
mineralischen Rohstoff selbst freigesetzt. In metallurgischen 
Verfahren wird Kohlenstoff zudem als Reduktions- oder Prozessmittel 
benötigt. Diese Geologie- und prozessbedingten Emissionen 
verschwinden nicht automatisch, wenn die eingesetzte Energie 
vollständig aus erneuerbaren Quellen stammt. Elektrifizierung, 
Wasserstoff, mehr Kreislaufführung und Effizienz können den Ausstoß 
massiv senken; für verbleibende, nach heutigem Stand nicht 
vermeidbare Mengen ist CCS ein unverzichtbarer Baustein. 

"Die grüne Transformation muss technisch vollständig gedacht 
werden", betont Roman Stiftner, Geschäftsführer des Fachverbandes 
Bergbau-Stahl. "Erneuerbarer Strom und Wasserstoff sind zentrale 
Säulen. CCS schließt jene Lücke, die nach der Vermeidung von 
Emissionen bleibt. Ohne diese Option bezahlen Unternehmen dauerhaft 
für Restemissionen, die sie mit heute verfügbaren Verfahren nicht 
vollständig beseitigen können. Das schwächt Investitionen genau dort, 
wo klimafreundliche Grundstoffe erzeugt werden sollen." 

Rechtsgrundlage ist Startsignal für die Infrastruktur 

Der vorliegende Gesetzesvorstoß ist daher ein entscheidender 
erster Schritt. Für Investitionen zählt jedoch die gesamte Kette von 
der Abscheidung über Sammlung und Transport bis zur dauerhaften 
Speicherung. Österreich braucht als Binnenland einen abgestimmten 
Plan für gemeinsame CO-Hubs und Leitungen, ergänzende Transportwege, 
mögliche heimische Speicher sowie den grenzüberschreitenden Zugang zu 
europäischen Speicherstätten. Ebenso notwendig sind klare 
Genehmigungs-, Haftungs- und Finanzierungsregeln sowie ein offener 
und wettbewerbsfähiger Netzzugang. Im EU-Emissionshandel müssen 
Unternehmen für CO, das regelkonform abgeschieden und dauerhaft 
gespeichert wird, keine Emissionszertifikate abgeben. Dieser 
wirtschaftliche Vorteil kann jedoch nur genutzt werden, wenn 
zugängliche Speicherstätten und leistbare Transportwege tatsächlich 
vorhanden sind. "Eine Abscheideanlage allein löst noch nichts. Das CO 
 muss vom Werk aus zuverlässig in einen geeigneten Speicher 
gelangen. Planung, Genehmigung und Bau solcher Netze dauern Jahre. 
Bund, Länder, Infrastrukturbetreiber und Industrie sollten deshalb 
jetzt gemeinsam eine österreichische CO-Infrastruktur-Roadmap mit 
klaren Zuständigkeiten, Investitionsregeln und grenzüberschreitenden 
Anschlüssen erarbeiten", fordert Stiftner. Gemeinsame Infrastruktur 
sei besonders wichtig, weil nicht jedes Unternehmen eine eigene 
Transportverbindung errichten könne. 

Der WKÖ-Fachverband Bergbau-Stahl spricht sich dafür aus, den 
Rechtsrahmen nach der Begutachtung rasch zu beschließen und parallel 
dazu die Infrastrukturplanung zu starten. "Dieser Schritt der 
Bundesregierung verdient ausdrückliche Unterstützung. Jetzt muss aus 
dem politischen Signal zügig ein praxistaugliches Gesetz hervorgehen 
und aus dem Gesetz wiederum eine tatsächlich nutzbare Infrastruktur 
entstehen. Unsere Unternehmen sind bereit, die Transformation 
voranzutreiben, wenn die Rahmenbedingungen verlässlich sind", halten 
Andreas Henckel-Donnersmarck und Roman Stiftner fest. (PWK460/JHR) 

Rückfragehinweis: 
   Digital Media & Communication 
   Pressestelle 
   Wirtschaftskammer Österreich 
   T 0590 900 - 4462 
   dmc_pr@wko.at 
    
   https://www.wko.at/oe/news/start 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** 

OTS0105    2026-09-21/12:24
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