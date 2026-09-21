Bayer-Konkurrentin Roche erhält EU-Zulassung für Augenmittel Susvimo

dpa-AFX · Uhr
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BASEL (dpa-AFX) - Der Pharmakonzern Roche kann das Medikament Susvimo zur Behandlung der feuchten Makuladegeneration (nAMD) in der EU verkaufen. Die Europäische Kommission habe das Mittel gegen diese fortgeschrittene Form einer Augenerkrankung, die zu schwerem Sehverlust führen kann, zugelassen, teilte das Unternehmen am Montag mit.

Susvimo wird über ein Implantat namens Contivue verabreicht, das einmalig ins Auge eingesetzt wird und das Medikament kontinuierlich abgibt. Mit nur zwei Nachfüllungen pro Jahr können Patienten ihre Sehkraft erhalten. Das entspreche einer deutlichen Entlastung gegenüber den bisher üblichen monatlichen Spritzen ins Auge, hieß es von Roche.

Susvimo ist bereits in den USA, der Schweiz und Thailand zugelassen./mis/AWP/mis

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