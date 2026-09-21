Bitcoin steigt auf höchsten Stand seit acht Monaten

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Krypto-Rally setzt sich fort

Frankfurt/Main (dpa) - Der Kurs der Krypto-Leitwährung Bitcoin ist heute auch dank kräftiger Zuflüsse in Bitcoin-ETFs auf den höchsten Stand seit Beginn des Jahres geklettert. Auf der Handelsplattform Bitstamp wurde die älteste und bekannteste Kryptowährung zeitweise bei 85.248 US-Dollar gehandelt. Das sind fast fünf Prozent mehr als am Vortag und der höchste Stand seit Ende Januar.

Marktbeobachter verweisen neben technischen Faktoren auch auf Entspannung an den geopolitischen Fronten: Für Erleichterung unter den Anlegern sorgte zu Wochenbeginn die Nachricht, dass ein von US-Präsident Donald Trump zuvor in Aussicht gestellter Vergeltungsschlag der US-Streitkräfte in der Golf-Region vorerst abgewendet wurde. Die Sorge vor einer abrupten Eskalation und einem daraus resultierenden Schock an den Energiemärkten hatte riskante Anlageklassen wie Krypto-Assets zuvor belastet.

Hohe ETF-Zuflüsse und SEC-Ausnahme treiben Markt

Gleichzeitig verarbeiten Marktteilnehmer die jüngsten Entwicklungen in der US-Kryptopolitik mit gemischten Gefühlen. In Washington war am vergangenen Dienstag der sogenannte Clarity Act im US-Senat gescheitert. Das Gesetzesvorhaben sollte die regulatorischen Rahmenbedingungen für Krypto-Plattformen grundlegend neu ordnen. Dass der Gesetzesentwurf die parlamentarische Hürde verfehlte, werteten einige Branchenvertreter zwar als verpasste Chance für verbindliche Rechtssicherheit; andere Marktteilnehmer reagierten jedoch erleichtert, da damit vorerst befürchtete strengere Kontrollauflagen vom Tisch sind.

Die Nachrichtenagentur Bloomberg bezifferte die Zuflüsse in ETFs für vergangenen Donnerstag und Freitag auf insgesamt 593 Millionen US-Dollar. «Das aktuelle Momentum speist sich insbesondere aus einem Dreiklang aus institutionellem Interesse, Zuflüssen in Bitcoin-Spot-ETFs und regulatorischen Signalen aus den USA», kommentierte Analyst Timo Emden von Captrader.

Vergangene Woche hatte zudem die US-Börsenaufsicht SEC eine befristete Ausnahmeregelung für den Handel mit Wertpapieren bekanntgegeben, die auf der Blockchain-Technologie basieren und bei denen echte Vermögenswerte abgebildet werden.

«Short-Squeeze» befeuert Kurssprung

Darüber hinaus hätten auch spekulative Anleger den Kurs des Bitcoin angetrieben, sagte Emden. Anleger, die im großen Stil auf fallende Kurse gesetzt haben, sahen sich gezwungen, ihre Leerverkaufspositionen glattzustellen. «Die in diesem Zusammenhang ausgelöste Dynamik dürfte das Aufwärtsmomentum zusätzlich befeuern», so der Analyst.

Seit dem Rekordhoch von mehr als 126.000 Dollar im Oktober 2025 büßte ein Bitcoin zwar mehr als 30 Prozent seines Werts ein. Mittel- und längerfristig gesehen bleibt der Bitcoin aber eine der erfolgreichsten Anlageklassen.

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