Bundesbank: Konjunktur vorübergehend schwächer - Inflation bleibt hartnäckig

Berlin, 21. ⁠Sep (Reuters) - Die deutsche Wirtschaft wird laut der Bundesbank im laufenden Sommerquartal voraussichtlich an Fahrt verlieren. Nachdem das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Frühjahr noch überraschend stark um 0,3 Prozent zulegte, dürfte es in den Monaten Juli bis September nur noch leicht steigen. Die Bundesbank nannte in ‌ihrem am Montag veröffentlichten Monatsbericht das Niedrigwasser des Rheins als einen Belastungsfaktor, der das Wachstum bremse. Hinzu komme, dass die Exporte im dritten Quartal voraussichtlich weniger ⁠zum Wachstum ⁠beitrügen. Die Konjunktur bleibe jedoch grundsätzlich auf Erholungskurs.

"Denn in großen Teilen spiegelt die langsamere Gangart temporäre Belastungsfaktoren wider. Sobald sie sich auflösen, sollten Aufholeffekte einsetzen", erklärten die Bundesbank-Volkswirte. Im vierten Quartal sollte die Wirtschaft demnach wieder stärker zulegen. "Es wird dabei aber auch darauf ankommen, wie sich der Konflikt im Nahen Osten entwickelt und ‌wie schnell sich die Pegelstände wichtiger Wasserstraßen normalisieren", heißt ‌es im Monatsbericht.

Der zuletzt wieder eskalierte Konflikt im Nahen Osten lege zugleich "signifikante Aufwärtsrisiken" für die Preisentwicklung nahe. Die Inflationsrate war im August nach der für europäischen Vergleichszwecke berechneten Rate (HVPI) ⁠auf 2,9 Prozent geklettert, von 2,8 Prozent im Juli. Sie dürfte aus Sicht der ‌deutschen Zentralbank vorerst erhöht bleiben. Die starke ⁠Verteuerung von Energie könne sich noch einige Zeit fortsetzen.

AUSGEDÜNNTE LAGERBESTÄNDE

So deuteten die aktuellen Terminnotierungen darauf hin, dass sich der gegenwärtig außergewöhnlich hohe Preisabstand zwischen Rohöl und raffinierten Produkten wie Benzin und Diesel nur sehr langsam verringern ‌sollte: "Zudem bestehen in dieser Hinsicht aufgrund niedriger ⁠Lager- und Speicherbestände durchaus Aufwärtsrisiken für ⁠die weitere Preisentwicklung." Auch dürften sich laut der Bundesbank allmählich die indirekten Effekte des jüngsten Energiepreisschubs bemerkbar machen. Höhere Energiepreise schlagen sich demnach meist erst mit Verzögerung in anderen Komponenten des Warenkorbs des HVPI nieder - etwa bei gestiegenen Produktions-, Transport- und Vorleistungskosten.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte sich jüngst mit der zweiten Zinserhöhung im laufenden Jahr gegen den starken Preisauftrieb im Euroraum gestemmt. EZB-Chefin Christine Lagarde sagte jüngst, die Notenbank reagiere mit Augenmaß auf die Situation. An den Finanzmärkten wird ⁠damit gerechnet, dass die EZB noch dieses Jahr mit einer Zinserhöhung nachlegt.

(Bericht von Reinhard Becker, redigiert von Klaus Lauer - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)