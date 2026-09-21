Börse am Morgen 21.09.2026

Dax hält vorbörsliche Gewinne – Vonovia mit Tief seit 2023

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Dank der anhaltenden Entspannung am Ölmarkt ist der deutsche Aktienmarkt am Montag mit Gewinnen in den Handel gestartet. Zudem stützten Kursgewinne an den Börsen in Asien. Positiv wirkten sich dort die Gespräche zwischen Vertretern von China und den Vereinigten Staaten vor dem in dieser Woche geplanten Gipfeltreffen von US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping aus.

Der Leitindex Dax stieg in den ersten Handelsstunde in der Spitze um 0,8 Prozent auf 25.510 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gewann zunächst bis zu 0,7 Prozent, rutschte aber noch während der ersten Handelsstunde zwischenzeitlich ins Minus.

Die Ölpreise sind zum Wochenstart weiter unter Druck gestanden und haben den vierten Handelstag in Folge nachgegeben. Marktteilnehmer haben weiterhin die diplomatischen Bemühungen um ein Ende des Kriegs zwischen den USA und dem Iran im Blick.

Haupt-Gesprächsthema sind aber zunächst ohnehin die Ausgänge der Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin - mit Siegen der Rechts- und Linkspopulisten. Der Druck auf den Bundeskanzler Friedrich Merz von der CDU steigt, nachdem die Christdemokraten in Mecklenburg-Vorpommern sogar erstmals aus einem Landesparlament geflogen sind. Er machte aber noch am Abend deutlich, dass er weitermachen will und auf den eingeschlagenen Reformkurs der Regierung setzt.

Vonovia fällt nach Berlin-Wahl auf Tief seit 2023

Im Dax haben die Aktien des Immobilienkonzerns Vonovia negativ auf den Ausgang der Landtagswahl in Berlin reagiert und notierten in der Spitze mit einem Prozent im Minus bei 17,52 Euro. Es ist der tiefste Stand der Aktie seit 2023.

Wahlsiegerin Elif Eralp von den Linken will große Wohnungsunternehmen enteignen und einen Mietendeckel für landeseigene Wohnungen einführen.

Übernahme: Berentzen-Aktie steigt

Bei den deutschen Nebenwerten steht am Montag die Aktie von Berentzen im Fokus. Der US-amerikanische Konzern Sazerac hat ein Übernahmeangebot über 5,55 Euro je Aktie unterbreitet.

Plus
5,55 Euro je Aktie
Sazerac bietet 53 Millionen Euro für Berentzenheute · 06:06 Uhr · Reuters
Sazerac bietet 53 Millionen Euro für Berentzen

Der Kurs der Aktie des deutschen Spirituosenherstellers stieg daraufhin am heutigen Vormittag um etwa ein Viertel auf 5,54 Euro – knapp unter den gebotenen Übernahmepreis. Berentzen ist damit an der Börse rund 53 Millionen Euro wert.

(mit Material von dpa-AFX)

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