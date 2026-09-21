Dax höher erwartet - Konjunktur im Blick

Frankfurt, 21. ⁠Sep (Reuters) - Der Dax wird am Montag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit Gewinnen in den Handel starten. Ein pessimistischer Ausblick von Europas größtem Autohersteller Volkswagen hatte ‌den Börsen am Freitag zugesetzt. Der Dax rutschte um 1,6 Prozent auf 25.304,06 Punkte ab. An den Anleihemärkten ⁠setzte ⁠erneut ein Ausverkauf ein, der im Gegenzug die Renditen nach oben trieb. Anleger machen sich vor allem um die Staatsfinanzen Frankreichs Sorgen. Die Wall Street schloss indes uneinheitlich. Während ein Kursschub bei Halbleiterwerten den ‌technologielastigen Nasdaq und den breit gefassten ‌S&P 500 ins Plus hievte, gab der Leitindex Dow Jones nach. Nach den Zinsentscheiden wichtiger Notenbanken rückt in der ⁠neuen Woche die Konjunkturentwicklung in den Fokus.

• Die Bundesbank ‌legt ihren Monatsbericht vor. Darin ⁠wird die konjunkturelle Lage in Deutschland beleuchtet.

• Im weiteren Wochenverlauf stehen am Dienstag das europäische Verbrauchervertrauen, am Mittwoch die Einkaufsmanagerindizes, am Donnerstag der Ifo-Geschäftsklimaindex ‌und am Freitag das ⁠GfK-Konsumklima an.

• Außerdem spricht Austan ⁠Goolsbee, Präsident der Fed-Regionalbank Chicago, bei einer Veranstaltung in London.

• Auf der Unternehmensseite hat die Gewerkschaft IG Metall für Montag bundesweite Proteste gegen Stellenabbau in der deutschen Autoindustrie angekündigt.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Freitag

Dax 25.304,06

EuroStoxx50 6.236,20

EuroStoxx50-Future 6.250,00

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Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Freitag Prozent

Dow Jones 51.682,64 -0,2%

Nasdaq

S&P 500 7.650,50 +0,2%

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Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Montag Uhr Prozent

Nikkei Kein Handel

Shanghai 3.933,37 +0,6%

Hang Seng 24.891,58 +0,6%

(Bericht von Sanne Schimanski und ⁠Anika Ross. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)