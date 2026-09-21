Dax steigt kräftig - Vonovia schwächeln nach Berlin-Wahl

Eine anhaltende Entspannung bei den Ölpreisen hat den deutschen Aktienmarkt am Montag angetrieben. Marktteilnehmer setzten alle Hoffnung darauf, dass es im Laufe der Woche wieder diplomatische Bemühungen um ein Ende des Kriegs zwischen den USA und dem Iran geben könnte.

Nachdem sich der Dax am Freitag noch seinem jüngsten Tief seit Ende Juli genähert hatte, stieg er zu Wochenbeginn kräftig um 1,1 Prozent auf 25.575 Punkte. Der MDax folgte dem deutschen Leitindex etwas gemäßigter um 0,51 Prozent nach oben auf 31.241 Zähler.

Weiter sinkende Ölpreise überlagerten die politische Unsicherheit, die in Deutschland nach den Ergebnissen der Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin wegen Siegen von AfD und Linke entstanden ist. Der Druck auf Bundeskanzler Friedrich Merz von der CDU steigt, nachdem seine Partei in Mecklenburg-Vorpommern sogar erstmals aus einem Landesparlament geflogen ist.

Geopolitisch hoffen Anleger im Wochenverlauf auf Fortschritte, wenn in New York die Generalversammlung der Vereinten Nationen (UN) beginnt. Mit Optimismus blicken sie außerdem auf das erwartete Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem chinesischen Staats- und Parteichef Xi Jinping.

Chip-Werte wieder stark, Vonovia unter Druck

Bei diesem Treffen soll es auch um das Thema Künstliche Intelligenz gehen, was am deutschen Aktienmarkt Technologiewerte antrieb. So zogen die Papiere von Infineon um rund vier Prozent an. Im MDax gewannen die Aktien von Aixtron, Siltronic und Suss Microtec bis zu 4,9 Prozent.

Hauptgesprächsthema sind aber die Ergebnisse der Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin - mit Siegen der Rechts- und Linkspopulisten. Der Druck auf Bundeskanzler Friedrich Merz von der CDU steigt, nachdem die Christdemokraten in Mecklenburg-Vorpommern sogar erstmals aus einem Landesparlament geflogen sind. Er machte aber noch am Abend deutlich, dass er weitermachen will und auf den eingeschlagenen Reformkurs der Regierung setzt.

Unter den Einzelwerten blickten die Anleger angesichts des Wahlausgangs in der Hauptstadt auf den Immobilienkonzern Vonovia. Wahlsiegerin Elif Eralp von den Linken will große Wohnungsunternehmen enteignen und einen Mietendeckel für landeseigene Wohnungen einführen.

Experten sehen aber bei einer geplanten Enteignung hohe rechtliche, politische und finanzielle Hürden. Zudem wäre rechnerisch auch eine Koalition aus CDU, Grünen und SPD und damit unter Ausschluss der Linken möglich. Die Papiere von Vonovia schwankten im Handelsverlauf und schlossen 1,2 Prozent tiefer.

Analystenkommentare belasten VW und Porsche-Anteile

Die Aktien von Volkswagen (VW) und besonders dem kontrollierenden Großaktionär Porsche SE litten unter einem Analystenkommentar von Kepler Cheuvreux. So fielen die Vorzugsaktien von VW um ebenfalls 1,7 Prozent und die Anteilsscheine von Porsche SE um 2,9 Prozent.

Porsche SE habe weiterhin das Problem, gleichzeitig das Investmentportfolio zu diversifizieren, Schulden abzubauen und den Anlegern attraktive Dividenden auszuschütten, schrieben die Experten der Investmentbank. Im Sog verloren die Papiere des Sportwagenbauers Porsche AG 2,7 Prozent.

Für die Anteilsscheine von Berentzen ging es um über 22 Prozent nach oben. Der niedersächsische Schnaps- und Getränkehersteller steht kurz vor der Übernahme durch den auf Whiskey spezialisierten US-Konkurrenten Sazerac. Mit dem Branchenriesen wurde eine Zusammenschlussvereinbarung unterzeichnet.

Euro und Gold schwächeln etwas

Der Kurs des Euro fiel leicht. Nachdem sich die Notierung im Tagesverlauf kaum verändert hatte, geriet sie am Nachmittag etwas unter Druck und ist auf ein Tagestief bei 1,1467 US-Dollar gefallen. Am Morgen war der Euro noch etwas höher bei 1,1480 gehandelt worden. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1490 (Freitag: 1,1460) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8703 (0,8726) Euro.

Zu Beginn der Handelswoche gab es am Devisenmarkt nur wenig Impulse. Im Tagesverlauf stehen keine wichtigen Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten. Ein erneuter Rückgang der Ölpreise und ein Rückgang der Renditen von Staatsanleihen konnten dem Kurs des Euro keine neue Richtung geben.

Anders als die Aktienmärkte profitierte Gold nicht von rückläufigen Ölpreisen. Der Preis je Feinunze (31,1 Gramm) fiel zum Handelsschluss in Frankfurt um 0,55 Prozent auf 4.348 US-Dollar. Teures Öl und die damit verbundenen Inflations- und Zinsängste hatten Gold zuletzt spürbar belastet, ehe sich diese Bewegung mit den fallenden Ölpreisen etwas egalisierte. In der Vorwoche hatte sich das Edelmetall so deutlich erholt.

(mit Material von dpa-AFX)