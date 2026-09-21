Der Verwaltungsratsvorsitzende von Eurobattery Minerals tritt aus dem Verwaltungsrat zurück

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EQS-Media / 21.09.2026 / 13:25 CET/CEST

Stockholm, 21. September 2026 – Das Bergbauunternehmen Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: „BAT“ und Börse Stuttgart: „EBM“; kurz: „Eurobattery Minerals“ oder das „Unternehmen“) teilt mit, dass Jan-Olof Arnbom das Unternehmen heute darüber informiert hat, dass er seine Ämter als Vorsitzender des Verwaltungsrats und als Mitglied des Verwaltungsrats mit sofortiger Wirkung niederlegt.

Das Unternehmen wird den Markt weiterhin im Einklang mit den geltenden Börsenvorschriften informieren.

Information gemäß der EU-Marktmissbrauchsverordnung

Eurobattery Minerals ist gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch (Market Abuse Regulation, MAR) zur Veröffentlichung dieser Information verpflichtet. Die Informationen wurden am 21. September 2026 um 13:20 Uhr MESZ durch die unten genannten Kontaktpersonen zur Veröffentlichung eingereicht.

Sprachversionen
Eurobattery Minerals AB veröffentlicht Informationen in verschiedenen Sprachen zur Vereinfachung für unsere Aktionäre und Stakeholder. Im Falle von Abweichungen oder Unstimmigkeiten zwischen den Sprachversionen ist die englische Version maßgebend.

Über Eurobattery Minerals
Eurobattery Minerals AB ist ein schwedisches Bergbauunternehmen, das am schwedischen Nordic Growth Market (BAT) sowie der deutschen Börse Stuttgart (EBM) notiert ist. Mit der Vision, Europa bei verantwortungsvoll gewonnenen Mineralien unabhängiger zu machen, konzentriert sich das Unternehmen auf die Entwicklung von Bergbauprojekten in Europa, um kritische Rohstoffe bereitzustellen, Europas Versorgungssicherheit zu stärken und die Nachhaltigkeitswende zu unterstützen.

Bitte besuchen Sie www.eurobatteryminerals.com für weitere Informationen. Folgen Sie uns gerne auch auf LinkedIn.

Kontakte

Roberto García Martínez – CEO

E-Mail: info@eurobatteryminerals.com

Ansprechpartner Investor Relations
E-Mail: ir@eurobatteryminerals.com

Ende der Pressemitteilung

Emittent/Herausgeber: Eurobattery Minerals AB

Schlagwort(e): Energie

21.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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