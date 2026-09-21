Deutsche Autoexporte sinken - Importe aus China steigen auf Platz 1

Berlin, 21. ⁠Sep (Reuters) - Die deutschen Autoexporte sind in den ersten sieben Monaten des Jahres spürbar gesunken. Es wurden rund 2,0 Millionen neue Pkw exportiert und damit mengenmäßig 4,0 Prozent weniger im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Bundesamt am ‌Montag mitteilte. Wertmäßig sanken die Ausfuhren von Januar bis Juli um 8,9 Prozent auf 73,5 Milliarden Euro. Gleichzeitig stiegen die Importe neuer ⁠Pkw nach ⁠Deutschland mengenmäßig um 16,0 Prozent auf rund 1,3 Millionen Fahrzeuge.

Wichtigste Abnehmerländer für deutsche Pkw waren das Vereinigte Königreich, die USA und Italien, auf die zusammen 32,7 Prozent und damit fast ein Drittel der Exporte entfielen. Der Rückgang bei den Ausfuhren zog sich durch alle Antriebsarten. Die ‌Exporte von Autos mit Verbrennungsmotor sanken um 2,9 ‌Prozent auf eine Million Stück. Die Ausfuhren von reinen Elektroautos gingen ebenfalls um 2,9 Prozent auf 560.000 Stück zurück, während bei Hybridfahrzeugen ein Minus von ⁠8,2 Prozent auf 380.000 Pkw verzeichnet wurde.

Bei den Importen stieg China zum ‌wichtigsten Lieferland auf. Mit 175.000 Pkw ⁠kamen 13,8 Prozent der importierten Neuwagen aus der Volksrepublik, was einem Anstieg von 120,9 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. China verdrängte damit Tschechien (173.000 Pkw) und Spanien (157.000 Pkw) auf die Plätze zwei ‌und drei. Getragen wurde der Importboom ⁠vor allem von Hybridfahrzeugen (+36,0 Prozent) und ⁠reinen Elektroautos (+66,3 Prozent), während die Einfuhr von Verbrennern um 9,0 Prozent zurückging.

Eine besondere Entwicklung zeigte sich im Geschäft mit den USA, dem zweitwichtigsten Exportmarkt. Dorthin sanken die Ausfuhren mengenmäßig um 2,6 Prozent und wertmäßig um 17,1 Prozent. Allerdings stiegen die Exporte von Pkw mit Verbrennungsmotor in die USA um 31,7 Prozent an. Gleichzeitig brachen die Ausfuhren von Hybridfahrzeugen (-50,3 Prozent) und Elektroautos (-56,1 Prozent) in die Vereinigten Staaten ein.

(Bericht ⁠von Klaus Lauer, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)