Devisen: Eurokurs auf etwas tieferem Niveau

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Montag im US-Handel auf dem etwas niedrigerem Stand aus dem späten europäischen Geschäft gehalten. Zuletzt notierte die Gemeinschaftswährung bei 1,1465 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1490 (Freitag: 1,1460) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8703 (0,8726) Euro.

Zu Beginn der Handelswoche gab es am Devisenmarkt kaum Impulse. Ein erneuter Rückgang der Ölpreise und sinkende Renditen von Staatsanleihen konnten dem Kurs des Euro keine neue Richtung geben. Nach Einschätzung von Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen ist nach der Zinserhöhung der US-Notenbank Fed in der vergangenen Woche im Kampf gegen eine erhöhte Inflation eine Beruhigung an den Märkten eingetreten, die sich auch zu Beginn der neuen Woche zeige./edh/nas