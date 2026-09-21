EQS-Adhoc: Berentzen-Gruppe AG unterzeichnet Zusammenschlussvereinbarung mit Sazerac und unterstützt freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot an alle Aktionäre zu einem Preis von 5,55 Euro je Aktie

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Berentzen-Gruppe AG unterzeichnet Zusammenschlussvereinbarung mit Sazerac und unterstützt freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot an alle Aktionäre zu einem Preis von 5,55 Euro je Aktie



21.09.2026 / 07:29 CET/CEST

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Haselünne, 21. September 2026

Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft unterzeichnet Zusammenschlussvereinbarung mit Sazerac und unterstützt freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot an alle Aktionäre zu einem Preis von 5,55 Euro je Aktie

Die im Regulierten Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft (ISIN: DE0005201602) („BGAG“ oder die „Gesellschaft“) hat eine Zusammenschlussvereinbarung mit der Sazerac Company, Inc.(„Sazerac“) sowie mit der Blitz 26-877 GmbH (zukünftig: Sazerac Germany Holding GmbH) (der „Bieter“), eine unmittelbare Tochtergesellschaft von Sazerac, abgeschlossen. Der Bieter beabsichtigt, wie in der Zusammenschlussvereinbarung festgelegt, ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot in Form eines Barangebots im Sinne von § 29 Abs. 1 WpÜG für sämtliche Aktien der BGAG an die Aktionäre der Gesellschaft zu unterbreiten.

Sazerac ist ein familiengeführtes Unternehmen für Spirituosen, das 1850 in New Orleans gegründet wurde und heute seinen Hauptsitz in Louisville, Kentucky, Vereinigte Staaten von Amerika hat. Nach eigenen Angaben erzielte Sazerac im Kalenderjahr 2025 einen Nettoumsatz von mehr als 6 Milliarden US-Dollar.

Der Angebotspreis beträgt 5,55 Euro in bar je Aktie der Gesellschaft. Dies entspricht einer Prämie von rund 68 % auf den unbeeinflussten, volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktie in XETRA während der letzten drei Monate vor dem 16. September 2026.

Das Angebot unterliegt einer Mindestannahmeschwelle von 50 % aller Aktien der BGAG plus eine Aktie. Der Vollzug wird vorbehaltlich marktüblicher Bedingungen in Q4 2026 erwartet. Nach erfolgreichem Vollzug des Übernahmeangebots beabsichtigt der Bieter ein Delisting der BGAG. Der Vorstand beabsichtigt, vorbehaltlich seiner gesetzlichen Pflichten, ein solches Delisting zu unterstützen.

Wesentliches Ziel der Transaktion ist es, durch den Zusammenschluss strategische Vorteile zu generieren, insbesondere im Hinblick auf die Synergien und Wachstumschancen, die sich aus der Bündelung der Kompetenzen und der geografischen Präsenzen von Sazerac und der BGAG ergeben.

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Gesellschaft, die beide dem Abschluss der Zusammenschlussvereinbarung zugestimmt haben, sind der Ansicht, dass die beabsichtigte Transaktion im besten Interesse der Gesellschaft, ihrer Aktionäre, ihren Mitarbeitenden und anderer Interessengruppen liegt. Sie unterstützen das Angebot und beabsichtigen, vorbehaltlich einer Prüfung der vom Bieter zu veröffentlichenden Angebotsunterlage, den Aktionären in ihrer gemeinsamen begründeten Stellungnahme gemäß § 27 WpÜG die Annahme des Angebots zu empfehlen.

Die Angebotsunterlage wird vom Bieter erstellt und der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („Bafin“) zur Prüfung vorgelegt. Nach Gestattung durch die Bafin wird die Angebotsunterlage veröffentlicht und unter www.sazerac-offer.com zur Verfügung gestellt. Vorstand und Aufsichtsrat werden ihre gemeinsame begründete Stellungnahme unverzüglich nach Veröffentlichung der Angebotsunterlage abgeben.

Die Gesellschaft wird den Kapitalmarkt und die Öffentlichkeit über den Fortgang informieren.



Informationen des Emittenten zu dieser Mitteilung

Die Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft mit Sitz in Haselünne, Deutschland, ist ein börsennotiertes Unternehmen der Getränkeindustrie mit den Geschäftsfeldern Spirituosen, Alkoholfreie Getränke und Frischsaftsysteme.

ISIN: DE0005201602

WKN: 520160

Börsenkürzel: BEZ

Notierungen: Regulierter Markt (General Standard) in Frankfurt, XETRA

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart

Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft

Ritterstr. 7

49740 Haselünne

Telefon:+49 (0) 5961 502 0

E-Mail:info@berentzen.de

Internet:www.berentzen-gruppe.de

Kontakt

Thorsten Schmitt

Director Corporate Communications & Strategy

Telefon: +49 (0) 5961 502 215

Mobil: +49 (0) 170 348 1891

E-Mail: ir@berentzen.de

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21.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft Ritterstraße 7 49740 Haselünne Deutschland Telefon: +49 (0)5961 502-0 Fax: +49 (0)5961 502-372 E-Mail: ir@berentzen.de Internet: www.berentzen-gruppe.de ISIN: DE0005201602 WKN: 520160 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart LEI Code: 529900M158OU8D7KIY26 EQS News ID: 2401906

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