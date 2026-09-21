EQS-Adhoc: Deutsche Bank emittiert AT1-Kapitalinstrumente

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EQS-Ad-hoc: Deutsche Bank AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Sonstige
Deutsche Bank emittiert AT1-Kapitalinstrumente

21.09.2026 / 09:40 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Die Deutsche Bank AG (XETRA: DBKGn.DE / NYSE: DB) kündigt an, Wertpapiere zu emittieren, die als Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals (Additional Tier 1 (AT1) – Kapitalinstrumente) anerkannt werden.

Die Emission mit einem ersten Kündigungstermin am 30. Oktober 2033 soll Benchmark-Volumen haben. Sie dient dazu, die Verschuldungsquote sowie die Kernkapitalquote und die Gesamtkapitalquote der Deutschen Bank zu unterstützen.

Die Wertpapiere werden auf der Grundlage einer entsprechenden Ermächtigung der Hauptversammlung aus dem Jahr 2025 unter Ausschluss des Bezugsrechts emittiert. Die Stückelung der Wertpapiere wird 200.000 Euro betragen. Die Deutsche Bank AG wird alleinige Konsortialführerin bei der Platzierung sein.

Die in dieser Veröffentlichung genannten Wertpapiere der Deutschen Bank AG sind nicht in den USA nach dem Securities Act von 1933 registriert. Sie werden nur gemäß „Regulation S“ des US-Securities Act ausgegeben und dürfen ohne Registrierung nach dem Securities Act bzw. dem Vorliegen einer Ausnahme von der Registrierungsverpflichtung in den USA nicht angeboten, verkauft oder geliefert werden.

Für weitere Informationen:

Deutsche Bank AG

Media Relations Investor Relations

Christian Streckert +49 800 910-8000

+49 69 910 38079 db.ir@db.com

Eduard Stipic

+49 69 910 41864

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