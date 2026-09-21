EQS-AFR: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

21.09.2026 / 09:24 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 28.09.2026

Ort:

https://aktie.bvb.de/publikationen/geschaftsberichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 28.09.2026

Ort:

https://aktie.bvb.de/en/publications/annual-reports-2

21.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
Rheinlanddamm 207-209
44137 Dortmund
Deutschland
Internet:https://aktie.bvb.de/
LEI Code:529900XO0YTOOKCLQB44
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2402180 21.09.2026 CET/CEST

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