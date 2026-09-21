EQS-AFR: Stadlauer Malzfabrik AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

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EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Stadlauer Malzfabrik AG / Veröffentlichung von Finanzberichten
Stadlauer Malzfabrik AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

21.09.2026 / 13:47 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Halbjahresfinanzberichtes gem. § 125 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Stadlauer Malzfabrik AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG

Sprache: Deutsch

Ort:

https://www.malzfabrik-ag.at/investor-relations/finanzberichte

21.09.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Stadlauer Malzfabrik AG
Smolagasse 1
1220 Wien
Österreich
Internet:https://www.malzfabrik-ag.at/
LEI Code:52990050GHRKJKDBNL20
Ende der MitteilungEQS News-Service

2402372 21.09.2026 CET/CEST

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