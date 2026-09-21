EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: BASF SE / Aktienrückkauf
BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

21.09.2026 / 14:31 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Erwerb eigener Aktien – 7. Zwischenmeldung

Ludwigshafen – 21. September 2026 – Im Zeitraum vom 14. September 2026 bis einschließlich 18. September 2026 wurde eine Anzahl von 644.178 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der BASF SE erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 3. August 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 3. August 2026 mitgeteilt wurde.

Die Anzahl der täglich zurückerworbenen Aktien sowie die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse betragen:

RückkauftagAggregiertes Volumen
(Stück Aktien)		Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR)Börsenplatz
14.09.2026192.89152,2800XETA
14.09.202625.44552,2884TQEX
14.09.2026103.38652,2522CEUX
14.09.202627.37252,2567AQEU
15.09.20263.97051,4684XETA
15.09.20262.19251,4091TQEX
15.09.20269.71251,4125CEUX
15.09.202657851,4615AQEU
16.09.202621.23552,1954XETA
16.09.20264.60552,1547TQEX
16.09.202620.76952,1579CEUX
16.09.20262.59552,1689AQEU
17.09.202628.88952,3694XETA
17.09.202610.32752,3572TQEX
17.09.202637.67452,3266CEUX
17.09.20263.11052,3667AQEU
18.09.202657.24151,6697XETA
18.09.202617.58551,6773TQEX
18.09.202662.08651,6547CEUX
18.09.202612.51651,6645AQEU

Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Internetseite von BASF SE veröffentlicht unter www.basf.com/aktienrueckkauf.

Das Gesamtvolumen der im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 3. August 2026 bis einschließlich 18. September 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf eine Anzahl von 4.186.757 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der BASF SE erfolgt durch eine von BASF SE beauftragte Bank über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) sowie weitere Handelssysteme.

Kontakt
Dr. Stefanie Wettberg
BASF Investor Relations
+49 621-60-48002
stefanie.wettberg@basf.com

21.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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Sprache:Deutsch
Unternehmen:BASF SE
Carl-Bosch-Straße 38
67056 Ludwigshafen
Deutschland
Internet:www.basf.com
LEI Code:529900PM64WH8AF1E917
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