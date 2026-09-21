EQS-CMS: Deutsche Telekom AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Telekom AG / Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052
Deutsche Telekom AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
21.09.2026 / 18:31 CET/CEST
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Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052
Deutsche Telekom AG, Bonn, Deutschland
ISIN: DE0005557508
Bonn, 21. September 2026
Erwerb eigener Aktien – 6. Zwischenmeldung
Im Zeitraum vom 14. September bis einschließlich 18. September 2026 wurden insgesamt 2.945.800
Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogramms der Deutschen Telekom AG erworben, das mit der Bekanntmachung vom 10. August 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 angekündigt wurde.
|Datum
|Gesamtzahl der Aktien (Stück)
|Täglich gewichteter Durchschnittskurs (€)
|Gesamtkaufpreis ohne Erwerbskosten (€)
|14.09.2026
|570.600
|28,9138
|16.498.214
|15.09.2026
|571.000
|28,8880
|16.495.048
|16.09.2026
|571.000
|28,8473
|16.471.808
|17.09.2026
|573.200
|28,7824
|16.498.072
|18.09.2026
|660.000
|27,1674
|17.930.484
Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht:
https://www.telekom.com/de/investor-relations/details/aktienrueckkaufprogramm-2026-1100654
.
Die Gesamtzahl der, im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 10. August 2026 bis einschließlich 18. September 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 14.005.765 Aktien.
Der Erwerb der Aktien der Deutschen Telekom AG erfolgte ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) durch eine von der Deutschen Telekom AG beauftragten Bank.
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Deutsche Telekom AG
|Friedrich Ebert Allee 140
|53113 Bonn
|Deutschland
|Internet:
|www.telekom.com
|LEI Code:
|549300V9QSIG4WX4GJ96
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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