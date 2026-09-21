EQS-CMS: DHL AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: DHL AG / Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission
DHL AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

21.09.2026 / 16:51 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission

Information zum Aktienrückkaufprogramm
21. September 2026

DHL AG, Bonn, Deutschland

WKN: 555200

ISIN: DE0005552004

Im Zeitraum vom 14. September 2026 bis einschließlich 18. September 2026 wurden insgesamt 89.546 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes der DHL AG erworben.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Datumzurückgekaufte Aktien (Stück)Durchschnittspreis (€)Kurswert Gesamt (€)Handelsplatz (MIC code)
14.09.20267.26855,5997404.098,62Xetra
14.09.20267.50755,6287417.604,65CBOE Europe (CEUX)
14.09.20261.80655,5216100.272,01Turquoise Europe (TQEX)
14.09.20261.40755,787778.493,29Aquis Europe (AQEU)
15.09.20268.73155,5650485.138,02Xetra
15.09.20266.20555,6738345.455,93CBOE Europe (CEUX)
15.09.20262.20955,7113123.066,26Turquoise Europe (TQEX)
15.09.202684155,676946.824,27Aquis Europe (AQEU)
16.09.20265.35855,7923298.935,14Xetra
16.09.20269.71255,8870542.774,54CBOE Europe (CEUX)
16.09.20261.94755,9233108.882,67Turquoise Europe (TQEX)
16.09.202688655,862849.494,44Aquis Europe (AQEU)
17.09.20266.80256,0970381.571,79Xetra
17.09.20268.54356,1310479.527,13CBOE Europe (CEUX)
17.09.20261.30556,061473.160,13Turquoise Europe (TQEX)
17.09.20261.17556,116765.937,12Aquis Europe (AQEU)
18.09.20268.29256,1405465.517,03Xetra
18.09.20267.47655,9374418.188,00CBOE Europe (CEUX)
18.09.20261.41256,200079.354,40Turquoise Europe (TQEX)
18.09.202666455,903637.119,99Aquis Europe (AQEU)
Gesamt 89.54655,8530       5.001.415,43 

Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht (https://group.dhl.com/de/investoren/aktie/aktienrueckkauf.html).

Das Gesamtvolumen der im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes im Zeitraum vom
10. August 2026 bis einschließlich 18. September 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 2.706.693 Stück.

Kontakt:

Martin Ziegenbalg
EVP Investor Relations
Tel. +49 (0) 228 189 63000

Diese Mitteilung stellt, unabhängig von der Jurisdiktion, weder ganz oder teilweise ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar.

21.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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Sprache:Deutsch
Unternehmen:DHL AG
Charles-de-Gaulle-Straße 20
53113 Bonn
Deutschland
Internet:www.group.dhl.com
LEI Code:8ER8GIG7CSMVD8VUFE78
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2402562 21.09.2026 CET/CEST

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