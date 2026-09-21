EQS-CMS: DHL AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: DHL AG / Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission
DHL AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
21.09.2026 / 16:51 CET/CEST
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Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission
Information zum Aktienrückkaufprogramm
21. September 2026
DHL AG, Bonn, Deutschland
WKN: 555200
ISIN: DE0005552004
Im Zeitraum vom 14. September 2026 bis einschließlich 18. September 2026 wurden insgesamt 89.546 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes der DHL AG erworben.
Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:
|Datum
|zurückgekaufte Aktien (Stück)
|Durchschnittspreis (€)
|Kurswert Gesamt (€)
|Handelsplatz (MIC code)
|14.09.2026
|7.268
|55,5997
|404.098,62
|Xetra
|14.09.2026
|7.507
|55,6287
|417.604,65
|CBOE Europe (CEUX)
|14.09.2026
|1.806
|55,5216
|100.272,01
|Turquoise Europe (TQEX)
|14.09.2026
|1.407
|55,7877
|78.493,29
|Aquis Europe (AQEU)
|15.09.2026
|8.731
|55,5650
|485.138,02
|Xetra
|15.09.2026
|6.205
|55,6738
|345.455,93
|CBOE Europe (CEUX)
|15.09.2026
|2.209
|55,7113
|123.066,26
|Turquoise Europe (TQEX)
|15.09.2026
|841
|55,6769
|46.824,27
|Aquis Europe (AQEU)
|16.09.2026
|5.358
|55,7923
|298.935,14
|Xetra
|16.09.2026
|9.712
|55,8870
|542.774,54
|CBOE Europe (CEUX)
|16.09.2026
|1.947
|55,9233
|108.882,67
|Turquoise Europe (TQEX)
|16.09.2026
|886
|55,8628
|49.494,44
|Aquis Europe (AQEU)
|17.09.2026
|6.802
|56,0970
|381.571,79
|Xetra
|17.09.2026
|8.543
|56,1310
|479.527,13
|CBOE Europe (CEUX)
|17.09.2026
|1.305
|56,0614
|73.160,13
|Turquoise Europe (TQEX)
|17.09.2026
|1.175
|56,1167
|65.937,12
|Aquis Europe (AQEU)
|18.09.2026
|8.292
|56,1405
|465.517,03
|Xetra
|18.09.2026
|7.476
|55,9374
|418.188,00
|CBOE Europe (CEUX)
|18.09.2026
|1.412
|56,2000
|79.354,40
|Turquoise Europe (TQEX)
|18.09.2026
|664
|55,9036
|37.119,99
|Aquis Europe (AQEU)
|Gesamt
|89.546
|55,8530
|5.001.415,43
Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht (https://group.dhl.com/de/investoren/aktie/aktienrueckkauf.html).
Das Gesamtvolumen der im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes im Zeitraum vom
10. August 2026 bis einschließlich 18. September 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 2.706.693 Stück.
Kontakt:
Martin Ziegenbalg
EVP Investor Relations
Tel. +49 (0) 228 189 63000
Diese Mitteilung stellt, unabhängig von der Jurisdiktion, weder ganz oder teilweise ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar.
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|DHL AG
|Charles-de-Gaulle-Straße 20
|53113 Bonn
|Deutschland
|Internet:
|www.group.dhl.com
|LEI Code:
|8ER8GIG7CSMVD8VUFE78
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2402562 21.09.2026 CET/CEST