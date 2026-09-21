EQS-CMS: GEA Group Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: GEA Group Aktiengesellschaft / Aktienrückkauf
GEA Group Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
21.09.2026 / 14:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
|GEA Group Aktiengesellschaft: Aktienrückkauf 2026/2027 – Erste Tranche
|Mitteilung gemäß Art. 5 Abs. 1 Buchst. b, Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
|Aktienrückkauf – 6. Zwischenbericht
|Im Zeitraum vom 14.09.2026 bis einschließlich 18.09.2026, wurden im Rahmen der ersten Tranche des Aktienrückkaufprogramms der GEA Group Aktiengesellschaft 125.928 Aktien zurückgekauft. Der Beginn der ersten Tranche des Aktienrückkaufprogramms wurde am 10. August 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 bekanntgegeben.
|Die Aktien wurden wie folgt zurückgekauft:
|Datum
|Handelsplatz
|Aggregiertes Volumen / Aktienanzahl
|Gewichteter Durchschnittskurs (EUR)
|14.09.2026
|XETRA
|34.000
|63,5173
|15.09.2026
|XETRA
|31.928
|63,6572
|16.09.2026
|XETRA
|21.000
|64,6920
|17.09.2026
|XETRA
|18.000
|65,2863
|18.09.2026
|XETRA
|21.000
|64,7663
|Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen werden auf der Website der GEA Group Aktiengesellschaft veröffentlicht: (https://www.gea.com/de/investors/share-information/share-buyback).
Der Rückkauf der Aktien der GEA Group Aktiengesellschaft erfolgt durch ein von der GEA Group Aktiengesellschaft beauftragtes unabhängiges Kreditinstitut über die Börse und/oder ein multilaterales Handelssystem.
|Düsseldorf, 21.09.2026
|GEA Group Aktiengesellschaft
|Der Vorstand
21.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|GEA Group Aktiengesellschaft
|Ulmenstraße 99
|40476 Düsseldorf
|Deutschland
|Internet:
|www.gea.com
|LEI Code:
|549300PHUU0ZZWO8EO07
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2402176 21.09.2026 CET/CEST
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