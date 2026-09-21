EQS-CMS: GEA Group Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

GEA Group Aktiengesellschaft: Aktienrückkauf 2026/2027 – Erste Tranche

Mitteilung gemäß Art. 5 Abs. 1 Buchst. b, Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Aktienrückkauf – 6. Zwischenbericht

Im Zeitraum vom 14.09.2026 bis einschließlich 18.09.2026, wurden im Rahmen der ersten Tranche des Aktienrückkaufprogramms der GEA Group Aktiengesellschaft 125.928 Aktien zurückgekauft. Der Beginn der ersten Tranche des Aktienrückkaufprogramms wurde am 10. August 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 bekanntgegeben.

Die Aktien wurden wie folgt zurückgekauft:

Datum Handelsplatz Aggregiertes Volumen / Aktienanzahl Gewichteter Durchschnittskurs (EUR)

14.09.2026 XETRA 34.000 63,5173

15.09.2026 XETRA 31.928 63,6572

16.09.2026 XETRA 21.000 64,6920

17.09.2026 XETRA 18.000 65,2863

18.09.2026 XETRA 21.000 64,7663

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen werden auf der Website der GEA Group Aktiengesellschaft veröffentlicht: (https://www.gea.com/de/investors/share-information/share-buyback).



Der Rückkauf der Aktien der GEA Group Aktiengesellschaft erfolgt durch ein von der GEA Group Aktiengesellschaft beauftragtes unabhängiges Kreditinstitut über die Börse und/oder ein multilaterales Handelssystem.

Düsseldorf, 21.09.2026

GEA Group Aktiengesellschaft