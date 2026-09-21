EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Heidelberg Materials AG / Aktienrückkaufprogramm

Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



21.09.2026 / 08:33 CET/CEST

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Im Zeitraum vom 14. September 2026 bis einschließlich 18. September 2026 wurden insgesamt 329.452 Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogrammes der Heidelberg Materials AG erworben.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Datum Gesamtzahl

der erworbenen Aktien Täglich gewichteter

Durchschnittskurs (€) Aggregiertes

Volumen (€) Handelsplatz 14.09.2026 103.452 150,7194 15.592.223,37 XETR 15.09.2026 75.000 149,6426 11.223.195,00 XETR 16.09.2026 36.000 149,6529 5.387.504,40 XETR 17.09.2026 50.000 148,2640 7.413.200,00 XETR 18.09.2026 65.000 144,8444 9.414.886,00 XETR Gesamt 329.452 148,8260 49.031.008,77

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Heidelberg Materials AG Berliner Straße 6 69120 Heidelberg Deutschland Internet: www.heidelbergmaterials.com LEI Code: LZ2C6E0W5W7LQMX5ZI37

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