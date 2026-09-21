EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Heidelberg Materials AG / Aktienrückkaufprogramm
Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

21.09.2026 / 08:33 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Im Zeitraum vom 14. September 2026 bis einschließlich 18. September 2026 wurden insgesamt 329.452 Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogrammes der Heidelberg Materials AG erworben.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

DatumGesamtzahl
der erworbenen Aktien		Täglich gewichteter
Durchschnittskurs (€)		Aggregiertes
Volumen (€)		Handelsplatz
14.09.2026103.452150,719415.592.223,37XETR
15.09.202675.000149,642611.223.195,00XETR
16.09.202636.000149,65295.387.504,40XETR
17.09.202650.000148,26407.413.200,00XETR
18.09.202665.000144,84449.414.886,00XETR
Gesamt329.452148,826049.031.008,77 

21.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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Sprache:Deutsch
Unternehmen:Heidelberg Materials AG
Berliner Straße 6
69120 Heidelberg
Deutschland
Internet:www.heidelbergmaterials.com
LEI Code:LZ2C6E0W5W7LQMX5ZI37
Ende der MitteilungEQS News-Service

2401952 21.09.2026 CET/CEST

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