EQS-CMS: Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Symrise AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

21.09.2026 / 16:15 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Symrise AG

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art.2 Abs.2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien / 32.Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 14.September 2026 bis einschließlich 18. September 2026 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Symrise AG 142.500 Aktienerworben. Der Beginn des Aktienrückkaufprogramms zum 02. Februar 2026 war mit Bekanntmachung vom 30. Januar 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 mitgeteilt worden.

Die Aktien wurden wie folgt zurückgekauft:

DatumAnzahl der erworbenen Aktien% Anteil am GrundkapitalGewichteter Durchschnitts-preis (in EUR)Erworbenes Volumen (in EUR)Handelsplatz
(MIC-Code)
14.09.20261.4270,00%88,5631126.380AQEU
14.09.20267.1460,01%88,7715634.361CEUX
14.09.20262.0050,00%88,5128177.468TQEX
14.09.202617.3220,01%88,75941.537.491XETA
15.09.20263.4110,00%89,0128303.623AQEU
15.09.20266.6600,00%89,1294593.602CEUX
15.09.20261.3040,00%88,9121115.941TQEX
15.09.202616.5250,01%89,06231.471.755XETA
16.09.20261.6080,00%90,5750145.645AQEU
16.09.20267.2400,01%90,5278655.421CEUX
16.09.20261.6550,00%90,6931150.097TQEX
16.09.202617.3970,01%90,54801.575.264XETA
17.09.20262.0940,00%90,9120190.370AQEU
17.09.20269.2290,01%90,8588838.536CEUX
17.09.20268720,00%90,790479.169TQEX
17.09.202616.7050,01%90,79041.516.654XETA
18.09.20263.5660,00%89,1421317.881AQEU
18.09.20267.6790,01%89,1682684.723CEUX
18.09.20266470,00%89,024257.599TQEX
18.09.202618.0080,01%89,18741.606.088XETA
Gesamt142.5000,10%89,670712.778.068 

Die kumulierte Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms beginnend am 2. Februar 2026 bis einschließlich dem 18. September 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 4.091.018 Aktien.

Der Erwerb erfolgte ausschließlich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem durch ein von der Symrise AG beauftragtes Kreditinstitut.

Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms stehen auf der Internetseite der Symrise AG unter https://www.symrise.com/de/investoren/aktienrueckkauf-2026/

Holzminden, 21. September 2026

Symrise AG

Der Vorstand

21.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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Sprache:Deutsch
Unternehmen:Symrise AG
Mühlenfeldstraße 1
37603 Holzminden
Deutschland
Internet:www.symrise.com
LEI Code:529900D82I6R9601CF26
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