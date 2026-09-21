EQS-DD: adidas AG: Günter Weigl, Kauf, abgewickelt über ein Gemeinschaftsdepot mit Ehepartnerin.
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
21.09.2026 / 17:45 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Günter
|Nachname(n):
|Weigl
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|adidas AG
b) LEI
|549300JSX0Z4CW0V5023
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Derivat
|ISIN:
|DE000GU85RK4
b) Art des Geschäfts
|Kauf, abgewickelt über ein Gemeinschaftsdepot mit Ehepartnerin.
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|1,90 EUR
|10.450,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|1,90 EUR
|10.450,00 EUR
e) Datum des Geschäfts
|18.09.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|Börse Stuttgart
|MIC:
|XSTU
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Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|adidas AG
|Adi-Dassler-Straße 1
|91074 Herzogenaurach
|Deutschland
|Internet:
|www.adidas-group.com
|LEI Code:
|549300JSX0Z4CW0V5023
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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