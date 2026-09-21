EQS-DD: All for One Group SE: Michael Zitz, Annahme des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots der VINCI Energies Deutschland Enterprise Solutions AcquiCo SE gemäß den ...
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
21.09.2026 / 16:21 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Michael
|Nachname(n):
|Zitz
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|All for One Group SE
b) LEI
|529900GB6FMY3QJLBM61
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0005110001
b) Art des Geschäfts
|Annahme des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots der VINCI Energies Deutschland Enterprise Solutions AcquiCo SE gemäß den Angebotsbedingungen mit 20.000 Aktien der All for One Group SE. Gemäß Ziffer 12 der Angebotsunterlage vom 11. August 2026 steht das Angebot unter verschiedenen Angebotsbedingungen. Am 17. September 2026 ist die letzte Angebotsbedingung eingetreten, so dass das Angebot vollzogen wird.
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|67,50 EUR
|1.350.000,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|67,50 EUR
|1.350.000,00 EUR
e) Datum des Geschäfts
|17.09.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
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Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|All for One Group SE
|Rita-Maiburg-Straße 40
|70794 Filderstadt-Bernhausen
|Deutschland
|Internet:
|www.all-for-one.com
|LEI Code:
|529900GB6FMY3QJLBM61
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
107138 21.09.2026 CET/CEST
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