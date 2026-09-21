EQS-DD: All for One Group SE: Michael Zitz, Annahme des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots der VINCI Energies Deutschland Enterprise Solutions AcquiCo SE gemäß den ...

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Thema: Infrastruktur
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

21.09.2026 / 16:21 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Michael
Nachname(n):Zitz

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

All for One Group SE

b) LEI

529900GB6FMY3QJLBM61 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0005110001

b) Art des Geschäfts

Annahme des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots der VINCI Energies Deutschland Enterprise Solutions AcquiCo SE gemäß den Angebotsbedingungen mit 20.000 Aktien der All for One Group SE. Gemäß Ziffer 12 der Angebotsunterlage vom 11. August 2026 steht das Angebot unter verschiedenen Angebotsbedingungen. Am 17. September 2026 ist die letzte Angebotsbedingung eingetreten, so dass das Angebot vollzogen wird.

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
67,50 EUR1.350.000,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
67,50 EUR1.350.000,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

17.09.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

21.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:All for One Group SE
Rita-Maiburg-Straße 40
70794 Filderstadt-Bernhausen
Deutschland
Internet:www.all-for-one.com
LEI Code:529900GB6FMY3QJLBM61
Ende der MitteilungEQS News-Service

107138 21.09.2026 CET/CEST

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