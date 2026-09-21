EQS-DD: audius SE: audius AG, Kauf

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

21.09.2026 / 09:39 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: audius AG

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Rainer
Nachname(n): Francisi
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
audius SE

b) LEI
529900IIE5I72B53SP39 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A40ET13

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
9,55 EUR 120.330,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
9,55 EUR 120.330,00 EUR

e) Datum des Geschäfts
18.09.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


21.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: audius SE
Mercedesstr. 31
71384 Weinstadt
Deutschland
Internet: https://www.audius.de/de
LEI Code: 529900IIE5I72B53SP39

Ende der Mitteilung EQS News-Service

107134  21.09.2026 CET/CEST

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