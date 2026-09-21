EQS-DD: Villeroy & Boch AG: Esther Jehle, Kauf

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

21.09.2026 / 19:16 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Esther
Nachname(n):Jehle

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Villeroy & Boch Aktiengesellschaft

b) LEI

529900NK4WP5QSWI8X50 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0007657231

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
13,7000 EUR4.795,00 EUR
13,9000 EUR36.835,00 EUR
13,9000 EUR20.850,00 EUR
13,9000 EUR20.850,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
13,8883 EUR83.330,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

18.09.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:Tradegate
MIC:TGAT

21.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Villeroy & Boch Aktiengesellschaft
Saaruferstraße 1-3
66693 Mettlach
Deutschland
Internet:www.villeroy-boch.de
LEI Code:529900NK4WP5QSWI8X50
Ende der MitteilungEQS News-Service

107148 21.09.2026 CET/CEST

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