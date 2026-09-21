EQS-DD: Villeroy & Boch AG: Esther Jehle, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



21.09.2026 / 19:16 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Esther Nachname(n): Jehle

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Villeroy & Boch Aktiengesellschaft

b) LEI

529900NK4WP5QSWI8X50

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0007657231

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 13,7000 EUR 4.795,00 EUR 13,9000 EUR 36.835,00 EUR 13,9000 EUR 20.850,00 EUR 13,9000 EUR 20.850,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 13,8883 EUR 83.330,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

18.09.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: Tradegate MIC: TGAT

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Villeroy & Boch Aktiengesellschaft Saaruferstraße 1-3 66693 Mettlach Deutschland Internet: www.villeroy-boch.de LEI Code: 529900NK4WP5QSWI8X50

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