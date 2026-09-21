EQS-News: Beginn der Zuschussfinanzierung durch die EIB

EQS-News: EcoGraf Limited / Schlagwort(e): Sonstiges

Beginn der Zuschussfinanzierung durch die EIB



21.09.2026 / 16:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Unabhängige technische Hilfe für Expansion und vertikale Integration in den europäischen Lithium-Ionen-Batteriemarkt

Die EcoGraf Limited („EcoGraf” oder „das Unternehmen”) (ASX: EGR; FSE: FMK) teilt heute mit, dass sie ihre Arbeiten im Rahmen des Zuschusses1 der Europäischen Investitionsbank („EIB“) für technische Hilfe beginnen konnte. Bis zu 2 Mio. € (3,2 Mio. AUD) werden durch den Zuschuss bereitgestellt und vom Unternehmen eingesetzt, um unabhängige technische, ökologische und soziale Studien („E&S“) sowie Marktstudien für die schrittweise Entwicklung des Epanko-Graphitprojekts („Epanko“ oder das „Projekt“) durchzuführen. Damit soll die Strategie von EcoGraf zur vertikal integrierten Entwicklung des Graphitprojekts unterstützt werden.

Wichtige Eckpunkte:

Von der EIB finanzierte technische Hilfe für unabhängige technische, E&S- bzw. Marktstudien in Höhe von bis zu 2 Mio. € (3,2 Mio. AUD)

Arbeitsabläufe zur Bewertung skalierbarer Entwicklungsmöglichkeiten, die über die anfängliche Epanko-Entwicklungsstufe mit 1–73.000 Tonnen pro Jahr hinausgehen, einschließlich einer Ausweitung der Produktion von natürlichem Flockengraphit und der Integration einer mechanischen Midstream-Umformungsanlage sowie einer nachgelagerten HFfree Reinigungsanlage

Zu den erwarteten Ergebnissen gehören entscheidungsreife Inputs für technische, ESG-, Markt- und Implementierungstudien für die Projektentwicklung, Finanzmodelle, Due Diligence gegenüber Kreditgebern und Investitionsentscheidungen für Midstream- und Downstream-Entwicklungen

Einsatz von Fachexperten mit hohem Erfahrungsschatz zur Unterstützung bei der Erstellung von Arbeitsabläufen, wobei die Beauftragung der Berater weit fortgeschritten ist bzw. eine Reihe von Beratern bereits ernannt wurde und ihre Arbeiten aufgenommen hat

Die von der EIB bereitgestellte Finanzierung ergänzt den kürzlich bekannt gegebenen, unterzeichneten Aktienkaufplan und stärkt damit die Arbeiten des Unternehmens im Bereich der Finanzierungsaufnahme, die erforderlich sind, um die Entwicklung des Geschäfts mit vertikal integrierten Batterie-Anodenmaterialien in den weltweiten Dreh- und Angelpunkten für die Batterieherstellung voranzutreiben.

Die Maßnahmen der technischen Hilfe werden im Rahmen der „EU–OACPS Technical Assistance Facility on Critical Raw Materials“ (Fazilität zur technischen Unterstützung der EU und der OACPS für kritische Rohstoffe) finanziert. Damit werden Initiativen unterstützt, die zu den Zielen der strategischen Initiative der EIB für kritische Rohstoffe („CRM“) beitragen und mit dem EU-Gesetz zu kritischen Rohstoffen2 im Einklang stehen.

In der Leistungsbeschreibung (Terms of Reference; TOR) sind fünf Arbeitsabläufe festgelegt, die sich mit technischen, ökologischen, sozialen und Implementierungsfragen befassen und für den Expansionspfad, den EcoGraf beschreiten möchte, relevant sind. Das Programm baut auf einer bankfähigen Machbarkeitsstudie (BFS)3 auf, die im Februar 2026 abgeschlossen wurde und in Phase 1 bis 73.000 tpa (Tonnen pro Jahr) umfasst. Es soll zukünftige Entscheidungen im Bereich der Projektentwicklung sowie potenzielle Aktualisierungen der bestehenden BFS unterstützen. Die Arbeitsabläufe müssen den geltenden Anforderungen in Tansania sowie den einschlägigen internationalen Standards entsprechen. Dazu gehören die E&S-Standards der EIB, die IFC Performance Standards (Leistungsstandards der International Finance Corporation), die Äquator-Prinzipien bzw. der Global Industry Standard on Tailings Management (Internationaler Sicherheitsstandard zum Umgang mit Bergbaurückständen; GISTM).

Unabhängige Beiträge sollen im Verlauf der Arbeitsabläufe von Fachberatern und anderen Fachleuten kommen. Die Beauftragung dieser Berater ist bereits weit fortgeschritten, und die Markt- und Abfallcharakterisierung im Gange.

Umfang der technischen Hilfe

Im Rahmen der Marktstudie und des Arbeitsablaufs zur Wertschöpfungskette in Europa erfolgt eine Bewertung der Nachfrage des Angebots und der Preisgestaltung sowohl auf globaler als auch europäischer Ebene. Dazu gehört auch eine Betrachtung die Positionierung der Konkurrenz, der Schwachstellen in der Lieferkette, der Anforderungen an die Produktionsqualifikation und der Rolle, die EcoGraf bei der Unterstützung der europäischen Angebotsdiversifizierung spielt.

Zudem ist der Arbeitsablauf zur Abfallcharakterisierung bereits im Gange und wird die Expansionsstudien unterstützen. Dadurch soll die Einhaltung der höchsten internationalen Standards sichergestellt werden, einschließlich der IFC Performance Standards, der Äquator-Prinzipien und GISTM.

Im Rahmen der verbleibenden Arbeitsabläufe, zu denen ein weitergefasster Arbeitsumfang gehört, erfolgt die Bewertung folgender Bereiche:

Epanko-Bergbaurückstände, Erweiterung des Wasser- und Abfallmanagements

Zu diesem Arbeitsablauf gehören eine Bewertung der Anforderungen an die Lagerung von Bergbaurückständen, alternative Optionen für das Management solcher Bergbaurückstände sowie integrierte Wasser- und Abfallmanagementstrategien für künftige Expansionsphasen. Mit der Studie sollen die Expansionsplanung von Epanko und die damit verbundenen Infrastrukturanforderungen unterstützt werden.

Optimierung der mechanischen Formgebung

Bewertung der Konfiguration und Integration geplanter mechanischer Formgebungsanlagen am bevorzugten Standort, einschließlich Infrastruktur, Logistik, Genehmigung, Durchsatzausrichtung, Massenbilanz, Erträge und Nebenproduktmanagement.

Expansionsbereitschaft und Umsetzungsplan

Ergebnis dieser integrierten Bewertung, mit der bestimmt wird, inwieweit das Projekt aus technischer, ökologischer, sozialer, regulatorischer und ausführungstechnischer Hinsicht ausführungsbereit ist, ist ein stufenweiser Umsetzungsplan. Zudem werden wichtige Meilensteine, wechselseitige Abhängigkeiten und Inputs für die Finanzmodellierung ersichtlich, und es entstehen die Due Diligence gegenüber den Gläubigern und künftige Investitionsentscheidungen für die Expansionsstrategie.

Die besondere Bedeutung dieses Zuschusses ist, dass er die Finanzierung wichtiger Entwicklungsaktivitäten ermöglicht, die mit der Expansion und vertikal integrierten Geschäftsstrategie des Unternehmens im Zusammenhang stehen. Neben einer Reduzierung der Entwicklungsausgaben erhält das Unternehmen über das Programm Zugang zu den von der EIB benannten Experten und unabhängigen Bewertungen. Damit sollen die Qualität und Glaubwürdigkeit der Entwicklungsplanung des Unternehmens bei potenziellen Kreditgebern, strategischen Partnern und Investoren verbessert werden.

Das Programm für technische Hilfe unterstützt auch bei der Bewertung des stufenweisen Entwicklungsweges bei EcoGraf, zu dem die Erweiterungsfälle der Stufen 2-4, die integrierte Basisfall-Entwicklung und die Strategie der integrierten Erweiterungsfälle gehören.

Geschäftsführer Andrew Spinks dazu:

„Dieser Zuschuss in Höhe von bis zu 2Mio.€ (3,2Mio.AUD) hilft uns bei der nächsten Planungsphase von Epanko und unserer vertikal integrierten Strategie für das Batterie-Anodenmaterial. Im Rahmen unabhängiger Arbeitsabläufe werden skalierbare Entwicklungswege definiert, wir stärken die technische Unterstützung und können damit künftige Finanzierungs- und Investitionsentscheidungen treffen.“

Felicitas Riedl, Leiterin der Innovation and Competitiveness Department bei der EIB, erklärte:

„Eine resiliente Lieferkette für kritische Rohstoffe beginnt mit gut vorbereiteten Projekten. Mit der technischen Hilfe der EIB verwandelt sich das Projektpotenzial in investitionsreife Chancen, die sowohl die wirtschaftliche Entwicklung vor Ort als auch die ehrgeizigen Ziele Europas im Bereich sauberer Technologien unterstützen. Sie leistet einen Beitrag zu einer stärker diversifizierten Graphitlieferkette und fördert eine verantwortungsvolle Projektentwicklung, die mit internationalen Standards im Einklang steht.“

Diese Ankündigung wurde von Andrew Spinks, Managing Director, zur Veröffentlichung genehmigt.

Weitere Informationen erhalten Sie von:

INVESTOREN

Andrew Spinks

Managing Director

Tel.: +61 8 6424 9002

Hinweis

1 Siehe ASX-Ankündigung der EcoGraf vom 11.Februar2026 mit dem Titel „EcoGraf unterzeichnet Kooperationsvereinbarung mit der Europäischen Investitionsbank“

2 https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/raw-materials/areas-specific-interest/critical-raw-materials/critical-rawmaterials-act_en

3 Siehe ASX-Ankündigung der EcoGraf vom 25.Februar2026 mit dem Titel „Aktualisierte bankfähige Epanko-Machbarkeitsstudie“

Zukunftsgerichtete Aussagen

Verschiedene Aussagen in dieser Ankündigung enthalten Angaben, die sich auf Absichten, zukünftige Handlungen und Ereignisse beziehen. Solche Aussagen werden im Allgemeinen als „zukunftsgerichtete Aussagen“ eingestuft und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass sich diese künftigen Handlungen, Ereignisse und Umstände wesentlich von dem unterscheiden, was hier dargestellt oder implizit wird. Das Unternehmen macht keinerlei Zusicherungen, dass die erwarteten Ergebnisse, Leistungen oder Resultate, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, auch tatsächlich eintreten werden.

Produktionsziele und Finanzangaben

Die in diesem Bericht enthaltenen Produktionsziele und prognostizierten Finanzangaben, die aus solchen Produktionszielen abgeleitet wurden, stammen aus der am 25. Februar 2026 veröffentlichten aktualisierten bankfähigen Machbarkeitsstudie mit dem Titel „Updated Bankable Feasibility Study“ und basieren auf Erzreserven aus Mineralressourcen, die zu 43 % aus gemessenen Ressourcen und zu 57 % aus angezeigten Ressourcen über eine Nutzungsdauer von 22 Jahren bestehen. In der Erzreserve bzw. den Produktionszielen wurden keine abgeleiteten Ressourcen berücksichtigt. Abgeleitete Ressourcen wurden nur zufällig mit den gemessenen und angezeigten Ressourcen abgebaut und wurden für Planungszwecke als Abfall behandelt. Das Unternehmen bestätigt, dass alle wesentlichen Annahmen, die den Produktionszielen zugrunde liegen, und auch die prognostizierten Finanzangaben, die aus den in der vorherigen Marktbekanntmachung dargelegten Produktionszielen abgeleitet wurden, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben.

Über EcoGraf

EcoGraf baut ein vertikal integriertes Geschäft für Batterie-Anodenmaterialien auf, um hochreine Graphitprodukte für Lithium-Ionen-Batterien und die fortgeschrittenen Fertigungsmärkte herzustellen. Bisher wurden mehr 30 Mio. USD in den Aufbau eines hochattraktiven Graphitgeschäfts investiert, das Folgendes umfasst:

• die Graphitmine Epanko in Tansania

• eine Anlage zur mechanischen Umformung in Tansania

• die HFfree® Reinigungseinrichtungen von EcoGraf in unmittelbarer Nähe der Hersteller von Elektrofahrzeugen, Batterien und Anoden sowie

• die HFfree® Reinigungstechnologie von EcoGraf zur Unterstützung des Batterie-Anoden-Recyclings

In Tansania entwickelt das Unternehmen das Geschäft mit natürlichem Flockengraphit TanzGraphite. Ausgehend vom Epanko-Graphitprojekt soll damit eine langfristige, skalierbare Versorgung mit Ausgangsstoffen sichergestellt werden, die in den Verarbeitungsanlagen für Batterie-Anodenmaterial von EcoGraf® eingesetzt werden. Gleichzeitig sollen spezielle industrielle Anwendungen mit hochwertigen großflächigen Flockengraphitprodukten versorgt werden.

Darüber hinaus plant das Unternehmen die Errichtung einer mechanischen Umformungsanlage in Tansania, in der das natürliche Flockengraphit zu Kugelgraphit (SpG) verarbeiten werden soll. Dieses mechanische Mikronisieren und Sphäromisieren ist der erste Schritt bei der Umwandlung von hochwertigem Flockengraphitkonzentrat in batteriefähiges Anodenmaterial, das letztlich bei der Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien eingesetzt wird.

Unter Einsatz der umweltfreundlichen HFfree® Reinigungstechnologie von EcoGraf wird das Unternehmen die SPG derart aufwerten, das 99,95%-iges hochleistungsfähiges Batterie-Anodenmaterial entsteht, mit dem Hersteller von Elektrofahrzeugen, Batterien und Anoden in Asien, Europa und Nordamerika versorgt werden können.

Auch das Batterierecycling ist entscheidend für die Verbesserung der Nachhaltigkeit der Lieferkette und die erfolgreiche Anwendung des HFfree® Reinigungsprozesses von EcoGraf zum Recycling von Batterie-Anodenmaterial. Es bietet dem Unternehmen die einzigartige Chance, seine Kunden bei der Reduzierung von CO2-Emissionen und der Senkung ihrer Batteriekosten zu unterstützen.

Folgen Sie EcoGraf auf LinkedIn, X, Facebook und YouTube, oder tragen Sie sich in die Mailingliste des Unternehmens ein, um keine Ankündigungen, Medienmitteilungen und Marktnachrichten mehr zu verpassen.

21.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2401940 21.09.2026 CET/CEST