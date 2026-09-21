EQS-News: clearvise schließt neue Stromabnahmeverträge zu vorteilhaften Konditionen ab

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clearvise schließt neue Stromabnahmeverträge zu vorteilhaften Konditionen ab



21.09.2026 / 16:19 CET/CEST

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clearvise schließt neue Stromabnahmeverträge zu vorteilhaften Konditionen ab



Frankfurt, 21. September 2026 - Die clearvise AG (WKN A1EWXA / ISIN DE000A1EWXA4), ein Produzent von Strom aus erneuerbaren Energien, hat Power Purchase Agreements (PPAs) für vier Windparks abgeschlossen. Die neuen Abnahmeverträge sichern clearvise attraktive Konditionen für Stromverträge in einem günstigen Marktumfeld und erhöhen die Planbarkeit künftiger Erlöse aus dem Anlagenportfolio.

Für die Projekte Weilrod, Broich und Korbersdorf wurden die PPAs mit Engelhart CTP Renewables GmbH, vormals Trailstone, abgeschlossen. Für das Projekt Glenough wurde der Vertrag mit Erova Energy Limited geschlossen. Sie umfassen zwischen 40–100 % der jeweils installierten Kapazität und haben eine Laufzeit von sechs bis zwölf Monaten.

Mit den kurzfristig strukturierten Verträgen profitiert clearvise vom aktuell erhöhten Strompreisniveau, das durch die anhaltenden geopolitischen Spannungen auf den europäischen Energiemärkten getrieben wird. Gleichzeitig bleibt das Unternehmen flexibel, um auch künftig günstige Marktbedingungen zu nutzen.

Bernhard Gierke, CEO der clearvise AG, erläutert: „Mit den neuen PPAs nutzen wir die derzeit attraktiven Vermarktungsmöglichkeiten und verbessern zugleich die Planungssicherheit für die kommenden Monate. Die bewusst gewählten kurzen Laufzeiten erhalten uns dabei die notwendige Flexibilität.“

clearvise prüft die Marktentwicklung laufend und plant, weitere Stromabnahmeverträge abzuschließen, sofern sich vergleichbar attraktive Konditionen bieten. Ziel ist es, das Chancen-Risiko-Profil des Erzeugungsportfolios kontinuierlich zu optimieren und den Unternehmenswert nachhaltig zu erhöhen.



Über clearvise

Die clearvise AG ist ein Stromproduzent aus erneuerbaren Energien mit einem diversifizierten, europäischen Beteiligungsportfolio aus onshore Wind- und Solarparks sowie Batteriespeicherprojekten.

Der profitable Betrieb des Portfolios liegt im Fokus der Gesellschaft, sie verfolgt als YieldCo eine aktive Dividendenstrategie. Die Aktie der clearvise AG (WKN A1EWXA / ISIN DE000A1EWXA4) ist seit 2011 börsennotiert und wird aktuell im Freiverkehr verschiedener deutscher Börsen sowie via XETRA gehandelt (www.clearvise.com).

Kontakt

Unternehmenskontakt Medienkontakt clearvise AG Kirchhoff Consult GmbH Alexander Neblung Tel.: +49 69 2474 3922 0 Tel.: +49 40 60 91 86 70 E-Mail: ir@clearvise.com E-Mail: clearvise@kirchhoff.de

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Sprache: Deutsch Unternehmen: clearvise AG Eschenheimer Anlage 1 60316 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: +49 (0) 69 247439232 E-Mail: info@clearvise.com Internet: www.clearvise.com ISIN: DE000A1EWXA4 WKN: A1EWXA Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart, Tradegate BSX LEI Code: 391200Y1PCQR9Y3F4C76 EQS News ID: 2402560

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