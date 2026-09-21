EQS-News: Kundenorientiertes Kooperationssystem „Huawei + Partners" gestartet, um KI branchenübergreifend zu skalieren

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Kundenorientiertes Kooperationssystem „Huawei + Partners" gestartet, um KI branchenübergreifend zu skalieren



21.09.2026 / 15:15 CET/CEST

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SHANGHAI, 21. September 2026 /PRNewswire/ -- Auf der HUAWEI CONNECT 2026 stellte Leo Chen, Senior Vice President und President of Enterprise Sales bei Huawei, in seiner Keynote-Rede zum Thema „Scaling All Intelligence for Industry Success" das neue SCALE-Partnerunterstützungssystem vor. Huawei beabsichtigt, mit diesem neuen System seinen Partnern die notwendigen Fähigkeiten an die Hand zu geben, um Kunden dabei zu unterstützen, die intelligente Transformation von einzelnen Pilotprojekten hin zu einer großflächigen Einführung voranzutreiben. Chen stellte zudem neue Erkenntnisse und Vorgehensweisen vor, die Huawei im Bereich intelligenter Branchen-Benchmarks entwickelt hat.

Chen erklärte: „Das Zeitalter der Intelligenz rückt schnell näher. Huawei arbeitet mit Partnern zusammen, um Produkte und Lösungen anzubieten, die echte geschäftliche Probleme lösen. Wir möchten unsere eigenen Kompetenzen mit unseren Partnern teilen. Indem wir unsere Partner stärken, können diese ihre einzigartigen Stärken einbringen und Kunden dabei unterstützen, den Schritt von der Recheninfrastruktur zur intelligenten Anwendung zu vollziehen. Huawei setzt sich voll und ganz dafür ein, dass unser kundenorientiertes Kooperationssystem ‚Huawei + Partner' erfolgreich ist. Wir möchten Partnern helfen, Kundenprobleme effizienter zu lösen, und Kunden dabei unterstützen, den großflächigen Einsatz von KI zu erreichen."

Leo Chen, Huawei's Senior Vice President and President of Enterprise Sales

Partner stehen bei der Skalierung intelligenter Industrieprojekte vor fünf Herausforderungen: Lösungsentwicklung, Integrationsprüfung, Lösungsbereitstellung, Betrieb und Wartung sowie Systemzusammenarbeit. Um Partnern bei der Bewältigung dieser Herausforderungen zu helfen, bietet das SCALE-Partner-Support-System fünf Arten von Unterstützung: Szenariobasierte Lösungen, Gemeinsame Innovation, Abgestimmtes Marketing, Lokaler Service, gleichbleibende Qualität und Effiziente Zusammenarbeit. Diese erweiterten Support-Angebote bieten Partnern systematische Unterstützung bei der Lösungsentwicklung, -prüfung, -einführung, -bereitstellung und im Betrieb und helfen ihnen dabei, den Übergang von intelligenten Referenzprojekten zur großflächigen Einführung von KI zu vollziehen.

Szenariobasierte Lösungen: Huawei stellt offene, leicht zu integrierende KI-Basisprodukte bereit, mit denen Partner schnell neue Lösungen entwickeln können. Diese Produkte decken die Bereiche Rechenleistung, Speicher, Netzwerke, Sicherheit und Datenschutz ab und umfassen das neue SMECE sowie die DCS AI Solution, die Partnern dabei helfen, ihr Branchen-Know-how effizienter in umsetzbare intelligente Lösungen umzusetzen. Die Partner von Huawei haben mit diesen Produkten mehr als 100 szenariobasierte Lösungen für acht Branchen entwickelt, die die Einführung von KI beschleunigen.

Gemeinsame Innovation: Um Partnern dabei zu helfen, Best-Practice-Erfahrungen zu reproduzieren und die Integration von Lösungen effizienter zu validieren, hat Huawei seine Referenzarchitekturen und Verifizierungsumgebungen zugänglich gemacht. Dazu gehören die Referenzarchitekturen für 48 hochwertige Anwendungsszenarien, auf die Partner bei der Konzeption von Lösungen, der Einrichtung von Testumgebungen, der Entwicklung von Anwendungen sowie bei der Fehlerbehebung und Verifizierung zurückgreifen können. Darüber hinaus stellt Huawei über sein cloudbasiertes OpenLab einheitliche Schnittstellen sowie Entwicklungs- und Verifizierungstools bereit, um die Lösungsentwicklung effizienter zu gestalten.

Abgestimmtes Marketing: Huawei hat es sich zur Aufgabe gemacht, seine Partner dabei zu unterstützen, Kundenbedürfnisse zu erkennen, neue Lösungen auf den Markt zu bringen und herausragende Lösungen sichtbarer, überprüfbarer und reproduzierbarer zu machen, damit Kunden schnell die gewünschten Lösungen finden können. Huawei hat seinen Partnern die Funktionen seines „Market-to-Lead"-Prozesses (MTL) zugänglich gemacht und gemeinsam mit ihnen daran gearbeitet, kundenorientierte Lösungen effektiv auf den Markt zu bringen. Huawei hat gemeinsam mit Partnern Lösungen auf den Markt gebracht, herausragende Lösungen an den Ständen und in den Ausstellungshallen von Huawei präsentiert und gemeinsam mit Kunden Branchen-Showcases aufgebaut. Diese Bemühungen haben es den Kunden ermöglicht, den Wert der Lösungen und die tatsächlichen Validierungsergebnisse besser zu verstehen. Huawei hat gemeinsam mit Partnern weltweit mehr als 130 Showcases mit Kunden aufgebaut.

Lokaler Service, gleichbleibende Qualität: Huawei baut seine Partnerdienste aus und lokalisiert sie, damit Partner ihren Kunden denselben hochwertigen Service bieten können wie Huawei. Über die „O3 Partner Service Enablement Platform" von Huawei haben Partner Zugriff auf Wissen, Tools, Fachwissen und Serviceerfahrung. Huawei bietet Programme zur Talentförderung und Zertifizierung für verschiedene Servicefunktionen an, mit denen in den letzten drei Jahren mehr als 50.000 KI-Fachkräfte ausgebildet wurden.

Effiziente Zusammenarbeit: Huawei stellt Partnern zwei intelligente One-Stop-Plattformen zur Verfügung, die die Zusammenarbeit mit Huawei vereinfachen. Diese Plattformen (HUAWEI eFly und HUAWEI ePartner) dienen als einheitliche Portale, die Partnern die Orientierung in den Prozessen von Huawei erleichtern und ihnen die Daten bereitstellen, die sie für die Abwicklung von Marketing-, Transaktions- und Servicevorgängen aus einer Hand benötigen. Partner erhalten Zugang zu Dokumentationen, Tools, IT-Schnittstellen sowie KI-gestützten Konfigurations- und intelligenten Q&A-Tools, die ihnen helfen, Kunden effizienter zu bedienen.

Chen sagte: „Im Zeitalter echter Intelligenz wird die branchenübergreifende Skalierung bewährter Praktiken es mehr Unternehmen ermöglichen, erfolgreich zu sein. Industrielle Intelligenz schafft beispiellose Möglichkeiten, und Huawei möchte gemeinsam mit seinen Kunden und Partnern erfolgreiche Benchmarks in großem Maßstab umsetzen und die Vorteile der KI für mehr Branchen, Organisationen und Menschen nutzbar machen."

Cision

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