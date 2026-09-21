EQS-News: oneworld wurde bei den Skytrax Awards 2026 zur weltweit besten Fluggesellschaftsallianz gekürt

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oneworld wurde bei den Skytrax Awards 2026 zur weltweit besten Fluggesellschaftsallianz gekürt



21.09.2026 / 16:10 CET/CEST

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LONDON, 21. September 2026 /PRNewswire/ -- oneworld® wurde bei den Skytrax World Airline Awards 2026 zur „World's Best Airline Alliance" gekürt. Die Auszeichnung, die am 18. September 2026 in London verliehen wurde, ist für bereits der fünfte Sieg bei den jährlichen Auszeichnungen, die als „Oscars der Luftfahrtbranche" bekannt sind.

CEO of IAG and oneworld Chairman Luis Gallego

„Es ist uns eine Ehre, von Skytrax als ‚World's Best Airline Alliance' ausgezeichnet zu werden", sagte Luis Gallego, CEO der International Airlines Group (IAG) und Vorsitzender des Verwaltungsrats von oneworld, bei der Entgegennahme der Auszeichnung. „Diese prestigeträchtige Auszeichnung zeigt, wie sehr das anhaltende Engagement von oneworld' für ein noch vernetzteres und lohnenderes Reiseerlebnis von Reisenden weltweit geschätzt wird."

Die Gewinner der Skytrax-Auszeichnungen werden im Rahmen einer groß angelegten Umfrage zur Kundenzufriedenheit ermittelt, bei der Millionen von Reisenden ihre Reiseerfahrungen mit Fluggesellschaften und Flughäfen weltweit bewerten.

„Diese Auszeichnung ist eine Anerkennung für das herausragende, gleichbleibend hohe Erlebnis, das unsere Mitgliedsfluggesellschaften ihren Kunden weltweit jeden Tag bieten, da oneworld' in den Bereichen Kundenvorteile, Treueprogramme, Nachhaltigkeitsinitiativen und vielem mehr branchenführend ist", sagte Ole Orver, CEO von „ oneworld". „Mit den weltweit besten Premium-Angeboten, darunter der Zugang zu First-Class-Lounges, fühlen wir uns geehrt, dass unsere Kunden die Sorgfalt erkennen, mit der unsere Mitgliedsfluggesellschaften ihren Service erbringen."

Überoneworld:

„OneWorld" vereint 15 Fluggesellschaften von Weltklasse – Alaska Airlines/Hawaiian Airlines, American Airlines, British Airways, Cathay Pacific, Fiji Airways, Finnair, Iberia, Japan Airlines, Malaysia Airlines, Oman Air, Qantas, Qatar Airways, Royal Air Maroc, Royal Jordanian und SriLankan Airlines – zu fast 1.000 Zielen. Die Mitgliedsfluggesellschaften der arbeiten zusammen, um ihren Kunden stets ein erstklassiges, einheitliches Reiseerlebnis zu bieten, mit besonderen Prämien und Vorteilen für Vielflieger, darunter das Sammeln und Einlösen von Meilen und Punkten im gesamten Netzwerk der Allianz, Zugang zu Flughafen-Lounges, vorrangiger Check-in und vorrangiges Einsteigen sowie zusätzliche Freigepäckmengen und vieles mehr. Weitere Informationen zur oneworld-Allianz finden Sie auf oneworld.com. Folgen Sie uns auf Facebook, Instagram, X und sowie auf LinkedIn.

Medienkontakt: press@oneworld.com

oneworld alliance

Cision

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