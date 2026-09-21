EQS-News: SHEIN erweitert die Zusammenarbeit mit dem EU-Projekt SPEAC im Bereich Compliance-Schulungen

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SHEIN erweitert die Zusammenarbeit mit dem EU-Projekt SPEAC im Bereich Compliance-Schulungen



21.09.2026 / 20:30 CET/CEST

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Die bevorstehende Compliance-Schulung wird gemeinsam von SPEAC und SHEIN durchgeführt und konzentriert sich auf die EU-Verordnung über Verpackungen und Verpackungsabfälle (PPWR)

Weitere Schulungen, die für den Rest des Jahres 2026 geplant sind, werden im Rahmen des jährlichen Kooperationsplans für Schulungen acht weitere Schlüsselbereiche abdecken

DUBLIN, 21. September 2026 /PRNewswire/ -- Im Laufe der Jahre hat SHEIN eine fruchtbare Zusammenarbeit mit dem SPEAC-Projekt, einer von der EU finanzierten Initiative, aufgebaut, um die Reihe gemeinsam durchgeführter Compliance-Schulungen für Verkäufer auf dem SHEIN-Marktplatz zu den wichtigsten regulatorischen Anforderungen der Europäischen Union (EU) fortzusetzen. 2026 planen SPEAC und SHEIN die Organisation von neun Schulungsveranstaltungen zu zentralen Themen wie dem digitalen Produktpass (DPP) sowie verbotenen Stoffen in Textilien, Bekleidung, Schmuck und chemischen Produkten.

SHEIN x SPEAC Logos

Die erste Online-Schulung, die am 21. September stattfindet, ist die dritte gemeinsam von SPEAC und SHEIN durchgeführte Compliance-Schulung und konzentriert sich auf die EU-Verordnung über Verpackungen und Verpackungsabfälle (PPWR). Die beiden vorangegangenen Schulungen fanden 2025 statt und behandelten die EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit für Konsumgüter sowie Compliance-Vorschriften und Branchenstandards für den Verkauf von Elektronikprodukten in der EU.

Die Schulung zur Einhaltung der PPWR wird von Dr. Liu Kaiming, einem führenden Experten von SPEAC, geleitet und behandelt den regulatorischen Hintergrund, die wichtigsten Verpflichtungen, Wege zur Einhaltung der Vorschriften sowie praktische Umsetzungshinweise zur PPWR, die am 12. August 2026 in Kraft getreten ist. Die Schulung soll den auf dem SHEIN-Marktplatz tätigen Verkäufern in der EU helfen, die Verordnung und die Anforderungen an Verpackungsabfälle besser zu verstehen, darunter Recyclingfähigkeit, Rückverfolgbarkeit, Kennzeichnung und die Reduzierung von Verpackungsabfällen.

Durch diese Initiative können die Marktplatzverkäufer von SHEIN die spezifischen europäischen Anforderungen an Produktsicherheit und Verbraucherschutz besser verstehen und regulatorische Verpflichtungen in praktische Maßnahmen zur Einhaltung der Vorschriften umsetzen. Diese auf Verkäufer ausgerichteten Initiativen ergänzen die eigenen Compliance-Verpflichtungen und Investitionen von SHEIN als EU-Online-Marktplatz gemäß den geltenden Vorschriften, darunter die Allgemeine Produktsicherheitsverordnung und das Gesetz über digitale Dienste.

„Die Zusammenarbeit von SHEIN mit SPEAC unterstreicht das Engagement des Unternehmens, das Compliance-Bewusstsein unter seinen Marktplatzverkäufern zu fördern", sagte Julien Faivre, Senior Product Compliance Director bei SHEIN EMEA. „Die Schulungsreihe ergänzt die laufenden Bemühungen von SHEIN, Marktplatzverkäufern Zugang zu Informationen und Schulungen über die regulatorischen Anforderungen zu verschaffen, die in den Märkten gelten, in denen sie tätig sind."

Im Mai 2026 startete SHEIN ein Schulungsprogramm zur Produktsicherheit und Qualitätskonformität für Marktplatzverkäufer, das in Zusammenarbeit mit führenden unabhängigen Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsorganisationen (TIC) organisiert und durchgeführt wurde, darunter Bureau Veritas, Cotecna, Eurofins, Intertek, SGS, Technická inšpekcia und TÜV SÜD. Die Reihe behandelt aktuelle regulatorische Entwicklungen, Produktsicherheitsanforderungen, Prüfnormen und bewährte Branchenpraktiken, um Verkäufern dabei zu helfen, sich in den sich ständig weiterentwickelnden Compliance-Vorschriften auf den globalen Märkten zurechtzufinden.

Aufzeichnungen der bereits abgehaltenen Sitzungen stehen zur späteren Ansicht im „Seller Education Hub" von SHEIN zur Verfügung – einem Online-Portal, das Marktplatzverkäufern einen zentralen Zugang zu Compliance-Leitfäden, Referenzmaterialien und Schulungskursen bietet, die darauf ausgelegt sind, ihre Verkaufstätigkeiten auf SHEIN zu unterstützen. Der Hub umfasst markt- und kategoriespezifische Leitfäden zu Produktsicherheitsanforderungen, verbotenen und eingeschränkten Produkten, Qualitätsstandards, Schutz geistigen Eigentums, Auftragsabwicklung sowie zur Einhaltung betrieblicher Vorschriften bei der Einbindung, der Produktlistung und im täglichen Geschäftsbetrieb. Ergänzt wird dies durch Tausende von Online-Compliance-Kursen, die in verschiedenen Multimedia-Formaten wie Präsentationen, Kurzvideos, Livestreams und interaktiven Lernmodulen angeboten werden, gepaart mit Kursbewertungen, die darauf ausgelegt sind, praktisches Wissen und die betriebliche Einsatzbereitschaft zu festigen.

SHEIN wird weiterhin mit externen Organisationen und technischen Experten zusammenarbeiten, um die Verkäuferschulung zu stärken und Verkäufern dabei zu helfen, Compliance-Kompetenzen aufzubauen, während sie Kunden auf internationalen Märkten bedienen.

Informationen zu SHEIN

SHEIN ist ein globaler Online-Einzelhändler für Mode und Lifestyle, der seinen Kunden weltweit Bekleidung der Marke SHEIN sowie Produkte aus einem globalen Netzwerk von Anbietern zu erschwinglichen Preisen anbietet. SHEIN setzt sich weiterhin dafür ein, Mode für alle zugänglich zu machen und fördert unsere branchenführende On-Demand-Produktionsmethodik für eine intelligentere, zukunftsfähige Branche. Um mehr über SHEIN zu erfahren, besuchen Sie www.sheingroup.com

Informationen zu SPEAC

SPEAC ist ein von der EU finanziertes Projekt, das darauf abzielt, europäische Verbraucher zu schützen, indem es das Bewusstsein für die EU-Vorschriften zur Sicherheit von Non-Food-Konsumgütern und zum Verbraucherschutz schärft. Das Projekt hilft chinesischen Herstellern, Einzelhändlern, Importeuren, Exporteuren, Händlern und Online-Anbietern, die europäischen Anforderungen an Produktsicherheit und Verbraucherschutz besser zu verstehen, um sicherzustellen, dass in die EU exportierte Produkte die geltenden Sicherheits- und Konformitätsanforderungen erfüllen. Weitere Informationen zum SPEAC-Projekt finden Sie unter: https://speac-project.eu/zh-hans

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