EQS-News: SirPAD-Teilstudie auf der VIVA 2026 konzentriert sich auf die femoropopliteale arterielle Verschlusskrankheit bei Patienten mit Claudicatio

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SirPAD-Teilstudie auf der VIVA 2026 konzentriert sich auf die femoropopliteale arterielle Verschlusskrankheit bei Patienten mit Claudicatio



21.09.2026 / 13:50 CET/CEST

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Neue Ergebnisse der randomisierten SirPAD-Studie werden auf der VIVA 2026 vom 3. bis 6. Oktober im Bellagio in Las Vegas vorgestellt, wobei der Schwerpunkt auf Patienten mit einer peripheren arteriellen Verschlusskrankheit im Bereich der Oberschenkel-Kniesehnen-Arterien liegt, die eine intermittierende Claudicatio verursacht.

LAS VEGAS, 21. September 2026 /PRNewswire/ -- Im Rahmen der SirPAD-Studie wurden 1.252 Patienten mit symptomatischer infrainguinaler peripherer arterieller Verschlusskrankheit (PAD) randomisiert einer Angioplastie mit einem MagicTouch-Sirolimus-beschichteten Ballon (Concept Medical) oder einem unbeschichteten Ballon zugewiesen. Die Hauptstudie, die kürzlich im New England Journal of Medicine veröffentlicht wurde, zeigte nach einem Jahr eine signifikante Verringerung schwerwiegender unerwünschter Ereignisse an den Gliedmaßen bei der MagicTouch-Angioplastie. Die neue Analyse von 597 Patienten, die wegen einer femoropoplitealen Erkrankung ohne Gewebeverlust behandelt wurden, liefert Erkenntnisse über eine klinisch wichtige Patientengruppe, bei der die Ziele der Revaskularisierung über den Erhalt der Extremität hinausgehen und auch eine dauerhafte Linderung der Symptome umfassen.

SirPAD Subgroup Study at VIVA 2026 Focuses on Femoropopliteal PAD in Patient

Die Ergebnisse werden von Prof. Dr. Stefano Barco (Co-PI) im Rahmen des Programms für aktuelle klinische Studien auf der VIVA 2026 vorgestellt, einer der führenden internationalen Fachtagungen zum Thema periphere Gefäßerkrankungen und endovaskuläre Therapie.

Über die SirPAD-Studie

Die SirPAD-Studie ist eine akademische, von Forschern initiierte randomisierte kontrollierte Studie (RCT), in der der mit Sirolimus beschichtete Ballon (MagicTouch PTA) mit der Behandlung mittels unbeschichtetem Ballon bei Patienten mit einer Erkrankung der Femoro-Popliteal-Arterie oder einer Erkrankung unterhalb des Knies verglichen wird. An der Studie nahmen 1.252 Patienten teil; das primäre Ergebnis wurde im des New England Journal of Medicine veröffentlicht. Daraus geht hervor, dass die Behandlung mit dem Sirolimus-beschichteten Ballon hinsichtlich des MALE-Endpunkts sowohl nicht unterlegen als auch überlegen gegenüber dem unbeschichteten Ballon war.

Informationen zu Concept Medical

Die Concept Medical Group entwickelt innovative Technologien zur Wirkstoffabgabe für koronare und periphere Gefäßinterventionen. Das Unternehmen ist der Entwickler von MagicTouch PTA, dem mit Sirolimus beschichteten Ballon, der im Rahmen der randomisierten SirPAD-Studie untersucht wurde.

Weitere Informationen: www.conceptmedical.com

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Cision

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