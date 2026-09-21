EQS-NVR: elumeo SE: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: elumeo SE / Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte

elumeo SE: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



21.09.2026 / 13:08 CET/CEST

Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG

1. Angaben zum Emittenten

elumeo SE

Erkelenzdamm 59/61, Portal 3b

10999 Berlin

Deutschland

2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme

Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme Stand zum / Datum der Wirksamkeit Ausgabe von Bezugsaktien (§ 41 Abs. 2 WpHG) X Sonstige (Kapital-)Maßnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG) 18.09.2026

3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:

6777420

davon Anzahl Mehrstimmrechte: 0

21.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: elumeo SE Erkelenzdamm 59/61, Portal 3b 10999 Berlin Deutschland Internet: www.elumeo.com LEI Code: 391200KOQF8RGMZ3XK74

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2402350 21.09.2026 CET/CEST