EQS-NVR: elumeo SE: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

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EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: elumeo SE / Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte
elumeo SE: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

21.09.2026 / 13:08 CET/CEST
Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG

1. Angaben zum Emittenten

elumeo SE
Erkelenzdamm 59/61, Portal 3b
10999 Berlin
Deutschland

2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme

 Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen MaßnahmeStand zum / Datum der Wirksamkeit
 Ausgabe von Bezugsaktien (§ 41 Abs. 2 WpHG)
XSonstige (Kapital-)Maßnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG)18.09.2026

3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:

6777420
davon Anzahl Mehrstimmrechte: 0

21.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:elumeo SE
Erkelenzdamm 59/61, Portal 3b
10999 Berlin
Deutschland
Internet:www.elumeo.com
LEI Code:391200KOQF8RGMZ3XK74
Ende der MitteilungEQS News-Service

2402350 21.09.2026 CET/CEST

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