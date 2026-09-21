EQS-NVR: elumeo SE: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: elumeo SE / Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte
elumeo SE: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
21.09.2026 / 13:08 CET/CEST
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Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
1. Angaben zum Emittenten
|elumeo SE
Erkelenzdamm 59/61, Portal 3b
10999 Berlin
Deutschland
2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme
|Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme
|Stand zum / Datum der Wirksamkeit
|Ausgabe von Bezugsaktien (§ 41 Abs. 2 WpHG)
|X
|Sonstige (Kapital-)Maßnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG)
|18.09.2026
3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:
|6777420
davon Anzahl Mehrstimmrechte: 0
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|elumeo SE
|Erkelenzdamm 59/61, Portal 3b
|10999 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|www.elumeo.com
|LEI Code:
|391200KOQF8RGMZ3XK74
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2402350 21.09.2026 CET/CEST