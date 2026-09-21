EQS-PVR: PVA TePla AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

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EQS Stimmrechtsmitteilung: PVA TePla AG
PVA TePla AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

21.09.2026 / 19:35 CET/CEST
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Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die Van Lanschot Kempen Investment Management N.V., Amsterdam, Niederlande hat uns gemäß § 43 Abs. 1 WpHG am 18.09.2026 im Zusammenhang mit der Überschreitung bzw. Erreichung der 10%-Schwelle vom 14.09.2026 über Folgendes informiert:

  • Die Beteiligung an der PVA TePla AG ist eine langfristige Investition und erfolgt mit dem Ziel, Kapitalzuwachs zu erzielen.
  • Je nach Marktentwicklung und weiteren wirtschaftlichen Gegebenheiten behält sich Van Lanschot Kempen Investment Management N.V. vor, innerhalb der nächsten zwölf Monate durch Kauf oder auf andere Weise weitere Stimmrechte zu erwerben.
  • Van Lanschot Kempen Investment Management N.V. beabsichtigt derzeit nicht, Einfluss auf die Zusammensetzung des Vorstands oder des Aufsichtsrats der PVA TePla AG auszuüben.
  • Van Lanschot Kempen Investment Management N.V. beabsichtigt derzeit nicht, wesentliche Änderungen an der Kapitalstruktur von PVA TePla hinsichtlich des Verhältnisses von Eigen- und Fremdkapitalfinanzierung sowie der Dividendenpolitik herbeizuführen.
  • Der Erwerb der Stimmrechte wurde aus Mitteln finanziert, die vollständig im Besitz von Van Lanschot Kempen Investment Management N.V. sind und von dieser verwaltet werden.

21.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:PVA TePla AG
Im Westpark 10-12
35435 Wettenberg
Deutschland
Internet:www.pvatepla.com
LEI Code:5299002Y7DARXV2Y4R82
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2402642 21.09.2026 CET/CEST

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