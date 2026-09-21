von
ING Groep N.V.

Erholung im Anmarsch?

ING Markets · Uhr
onvista bei Google bevorzugen

Hier Morning Mail abonnieren

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
S
S&P 500
N
NASDAQ 100

Das könnte dich auch interessieren

Plus
Chartzeit Marktbericht 20.09.2026
S&P 500 trotzt Zinsen und Ölpreis – ein gutes Zeichengestern, 18:00 Uhr · onvista
Die Börse in New York
Plus
Fonds veröffentlicht Deals
Diese acht Aktien kauft Investor Peter Thiel jetzt18. Sept. · onvista
Server in einem Rechenzentrum sind zu sehen.
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Trotz fünf Prozent Rendite: Anleihen sind keine Alternativegestern, 06:30 Uhr · Acatis
Trotz fünf Prozent Rendite: Anleihen sind keine Alternative
Intel ist ein Ausreißer
So mau laufen die Aktienkäufe der Trump-Regierung19. Sept. · onvista
So mau laufen die Aktienkäufe der Trump-Regierung
Kolumne von Heiko Böhmer
Bondmarkt löst mögliche KI-Blase als größtes Risiko abgestern, 12:30 Uhr · Heiko Böhmer
Bondmarkt löst mögliche KI-Blase als größtes Risiko ab
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Chartzeit Marktbericht 20.09.2026
S&P 500 trotzt Zinsen und Ölpreis – ein gutes Zeichengestern, 18:00 Uhr · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Trotz fünf Prozent Rendite: Anleihen sind keine Alternativegestern, 06:30 Uhr · Acatis
Plus
Fonds veröffentlicht Deals
Diese acht Aktien kauft Investor Peter Thiel jetzt18. Sept. · onvista
Alle Plus-Analysen