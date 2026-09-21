Eurofins: Weekly Report on Share Repurchases From 14th September to 18th September 2026
Regulatory News:
Eurofins (Paris:ERF):
|
Name of the Issuer
|
Identify code of the Issuer
|
Transaction day
|
Identify code of the financial instrument
|
Total daily volume (in number of shares)
|
Daily weighted average purchase price of the shares
|
Market (MIC Code)
|
EUROFINS SCIENTIFC
|
529900JEHFM47DYY3S57
|
14/09/2026
|
FR0014000MR3
|
37 000
|
72.4064
|
XPAR
|
EUROFINS SCIENTIFC
|
529900JEHFM47DYY3S57
|
14/09/2026
|
FR0014000MR3
|
13 000
|
72.3893
|
CEUX
|
EUROFINS SCIENTIFC
|
529900JEHFM47DYY3S57
|
14/09/2026
|
FR0014000MR3
|
20 000
|
72.4000
|
CEUO
|
EUROFINS SCIENTIFC
|
529900JEHFM47DYY3S57
|
14/09/2026
|
FR0014000MR3
|
100 000
|
72.5000
|
XOFF
|
EUROFINS SCIENTIFC
|
529900JEHFM47DYY3S57
|
15/09/2026
|
FR0014000MR3
|
35 000
|
72.8054
|
XPAR
|
EUROFINS SCIENTIFC
|
529900JEHFM47DYY3S57
|
15/09/2026
|
FR0014000MR3
|
15 000
|
72.8971
|
CEUX
|
EUROFINS SCIENTIFC
|
529900JEHFM47DYY3S57
|
15/09/2026
|
FR0014000MR3
|
12 110
|
72.6200
|
CEUO
|
EUROFINS SCIENTIFC
|
529900JEHFM47DYY3S57
|
15/09/2026
|
FR0014000MR3
|
136 000
|
72.7647
|
XOFF
|
EUROFINS SCIENTIFC
|
529900JEHFM47DYY3S57
|
16/09/2026
|
FR0014000MR3
|
50 000
|
73.9185
|
XPAR
|
EUROFINS SCIENTIFC
|
529900JEHFM47DYY3S57
|
16/09/2026
|
FR0014000MR3
|
100 000
|
73.6200
|
XOFF
|
EUROFINS SCIENTIFC
|
529900JEHFM47DYY3S57
|
17/09/2026
|
FR0014000MR3
|
35 000
|
76.3041
|
XPAR
|
EUROFINS SCIENTIFC
|
529900JEHFM47DYY3S57
|
17/09/2026
|
FR0014000MR3
|
15 000
|
76.3512
|
CEUX
|
EUROFINS SCIENTIFC
|
529900JEHFM47DYY3S57
|
18/09/2026
|
FR0014000MR3
|
20 443
|
77.3593
|
XPAR
|
EUROFINS SCIENTIFC
|
529900JEHFM47DYY3S57
|
18/09/2026
|
FR0014000MR3
|
9 557
|
77.3129
|
CEUX
|
|
|
|
TOTAL
|
598 110
|
73.4469
|
Transaction details
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) N° 596/2014 (the Market Abuse Regulation) a full breakdown of the individual trades are disclosed on Eurofins Scientific SE website: Eurofins Share Buy-Back Programme
View source version on businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260921617044/en/
Eurofins
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