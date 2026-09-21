Eurofins: Weekly Report on Share Repurchases From 14th September to 18th September 2026

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Regulatory News:

Eurofins (Paris:ERF):

Name of the Issuer

Identify code of the Issuer

Transaction day

Identify code of the financial instrument

Total daily volume (in number of shares)

Daily weighted average purchase price of the shares

Market (MIC Code)

EUROFINS SCIENTIFC

529900JEHFM47DYY3S57

14/09/2026

FR0014000MR3

37 000

72.4064

XPAR

EUROFINS SCIENTIFC

529900JEHFM47DYY3S57

14/09/2026

FR0014000MR3

13 000

72.3893

CEUX

EUROFINS SCIENTIFC

529900JEHFM47DYY3S57

14/09/2026

FR0014000MR3

20 000

72.4000

CEUO

EUROFINS SCIENTIFC

529900JEHFM47DYY3S57

14/09/2026

FR0014000MR3

100 000

72.5000

XOFF

EUROFINS SCIENTIFC

529900JEHFM47DYY3S57

15/09/2026

FR0014000MR3

35 000

72.8054

XPAR

EUROFINS SCIENTIFC

529900JEHFM47DYY3S57

15/09/2026

FR0014000MR3

15 000

72.8971

CEUX

EUROFINS SCIENTIFC

529900JEHFM47DYY3S57

15/09/2026

FR0014000MR3

12 110

72.6200

CEUO

EUROFINS SCIENTIFC

529900JEHFM47DYY3S57

15/09/2026

FR0014000MR3

136 000

72.7647

XOFF

EUROFINS SCIENTIFC

529900JEHFM47DYY3S57

16/09/2026

FR0014000MR3

50 000

73.9185

XPAR

EUROFINS SCIENTIFC

529900JEHFM47DYY3S57

16/09/2026

FR0014000MR3

100 000

73.6200

XOFF

EUROFINS SCIENTIFC

529900JEHFM47DYY3S57

17/09/2026

FR0014000MR3

35 000

76.3041

XPAR

EUROFINS SCIENTIFC

529900JEHFM47DYY3S57

17/09/2026

FR0014000MR3

15 000

76.3512

CEUX

EUROFINS SCIENTIFC

529900JEHFM47DYY3S57

18/09/2026

FR0014000MR3

20 443

77.3593

XPAR

EUROFINS SCIENTIFC

529900JEHFM47DYY3S57

18/09/2026

FR0014000MR3

9 557

77.3129

CEUX

 

 

 

TOTAL

598 110

73.4469

 

Transaction details
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) N° 596/2014 (the Market Abuse Regulation) a full breakdown of the individual trades are disclosed on Eurofins Scientific SE website: Eurofins Share Buy-Back Programme

View source version on businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260921617044/en/

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