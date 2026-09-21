Europa beurteilt US-Warnungen vor KI-Apokalypse skeptisch

(Reuters) - Europäische Vertreter der KI-Branche reagieren zurückhaltend auf die Rufe aus den USA, bei der Entwicklung Künstlicher Intelligenz das Tempo zu drosseln. Hinter der effektvollen Warnung vor einer drohenden Auslöschung der Menschheit wittern sie den Versuch, die Marktdominanz der USA auf diesem Gebiet abzusichern.

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