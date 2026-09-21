Evers: Berliner CDU zu jedem Zeitpunkt gesprächsbereit

BERLIN (dpa-AFX) - Der Berliner CDU-Spitzenkandidat Stefan Evers will ein rechnerisch mögliches Bündnis mit Grünen und SPD im Blick behalten. "Wir sind zu jedem Zeitpunkt mit den Parteien der gesellschaftlichen Mitte gesprächsbereit, im Sinne unserer Stadt Verantwortung zu übernehmen. Das liegt aber nicht allein an uns", sagte Evers einen Tag nach der Abgeordnetenhauswahl in Berlin. Zunächst sei es aber Aufgabe der Linken als Wahlsieger, Gespräche zur Bildung einer neuen Regierung zu führen.

Bei der Wahl am Sonntag hatte die Berliner CDU nur 18,8 Prozent der Zweitstimmen erreicht und damit knapp 10 Prozentpunkte im Vergleich zu 2023 verloren. Das Ziel, die stärkste Partei zu werden, hat die bisher regierende CDU damit deutlich verpasst, die Linke gewann die Wahl klar mit 25,7 Prozent.

Es ist rechnerisch allerdings möglich, dass die CDU zusammen mit Grünen und SPD ein Regierungsbündnis eingeht. Die drei Parteien stellen zusammen 82 der 158 Parlamentarier im neuen Berliner Abgeordnetenhaus. Linke, Grüne und SPD kommen zusammen auf 95 Parlamentarier./uk/DP/mis