Ex-OMV-Chef Stern wird neuer Chef von Irving Oil

Wien, ⁠21. Sep (Reuters) - Der frühere OMV-Chef Alfred Stern wird neuer Chef des kanadischen Energiekonzerns Irving Oil. Er werde zum 1. November 2026 den in ‌den Ruhestand gehenden Jeff Matthews ablösen, teilte das Unternehmen am Montag mit. Stern soll dem ⁠Konzern bereits ⁠zum 1. Oktober beitreten. "Der Verwaltungsrat hat eine umfassende globale Suche durchgeführt, um eine Führungspersönlichkeit mit der Erfahrung, der Perspektive und den strategischen Fähigkeiten zu finden, die erforderlich sind, ‌um Irving Oil durch sein ‌nächstes Kapitel zu führen", sagte die leitende Direktorin des Verwaltungsrats, Maureen Kempston Darkes.

Stern war zuletzt Vorstandsvorsitzender ⁠des teilstaatlichen österreichischen Energiekonzerns OMV. Er hat mehr ‌als 30 Jahre Führungserfahrung ⁠in der Energiebranche und sitzt zudem in den Aufsichtsräten von Air Products and Chemicals sowie Bayer. "Ich fühle mich geehrt, dem ‌Team von Irving ⁠Oil zu einem so wichtigen ⁠Zeitpunkt seiner Geschichte beizutreten", wurde Stern zitiert. Irving Oil ist ein internationaler Energiekonzern in Privatbesitz. Das Unternehmen betreibt unter anderem Kanadas größte Raffinerie in Saint John, New Brunswick, außerdem die einzige Raffinerie Irlands.

(Bericht von Alexandra Schwarz-Goerlich. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)