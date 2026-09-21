Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 21.09.2026
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 21. September 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|Abivax
|Bericht 2. Quartal 2026
|B90 Holdings
|Bericht 2. Quartal 2026
|bet-at-home.com
|Bericht 2. Quartal 2026
|BUMECH S.A. ZY 11
|Bericht 2. Quartal 2026
|Craneware
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|Curatis Holding
|Bericht 2. Quartal 2026
|DEKPOL SA A,B ZY 1
|Bericht 2. Quartal 2026
|ELIXIRR INTL LS -,00005
|Bericht 2. Quartal 2026
|Remgro
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|Vusiongroup
|Bericht 2. Quartal 2026
|WAREHOUSES SICAFI
|Bericht 2. Quartal 2026
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
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