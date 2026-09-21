Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 21.09.2026

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Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 21. September 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

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Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
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Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
AbivaxBericht 2. Quartal 2026
B90 HoldingsBericht 2. Quartal 2026
bet-at-home.comBericht 2. Quartal 2026
BUMECH S.A. ZY 11Bericht 2. Quartal 2026
CranewareBericht Geschäftsjahr 2026
Curatis HoldingBericht 2. Quartal 2026
DEKPOL SA A,B ZY 1Bericht 2. Quartal 2026
ELIXIRR INTL LS -,00005Bericht 2. Quartal 2026
RemgroBericht Geschäftsjahr 2026
VusiongroupBericht 2. Quartal 2026
WAREHOUSES SICAFIBericht 2. Quartal 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

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Abivax
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ELIXIRR INTL LS -,00005
Curatis Holding
Remgro
WAREHOUSES SICAFI
B90 Holdings
DEKPOL SA A,B ZY 1
BUMECH S.A. ZY 11

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