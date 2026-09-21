Frankreich und Kanada vereinbaren engere Zusammenarbeit

New York, ⁠20. Sep (Reuters) - Frankreich und Kanada wollen angesichts wachsender geopolitischer Spannungen, des Klimawandels und der Aushöhlung demokratischer Werte enger zusammenarbeiten. Darauf verständigten sich der französische Präsident Emmanuel Macron und der kanadische Premierminister Mark Carney am Sonntag bei einem Treffen auf der vor der ‌kanadischen Atlantikküste gelegenen französischen Inselgruppe Saint-Pierre und Miquelon. Es war der erste Besuch eines französischen Präsidenten dort seit 2014 und der erste eines kanadischen Premierministers ⁠überhaupt.

"Unsere Gesellschaften werden ⁠von neuen Stürmen heimgesucht", erklärte Carney. Er verwies dabei auf den Klimawandel, die Erosion demokratischer Normen und neue Bedrohungen der Souveränität. Es sei an der Zeit, die Beziehungen zu stärken. Macron fügte hinzu, die beiden Verbündeten wollten in Bereichen wie Raumfahrt, Klima und Energie verstärkt kooperieren. Die Regierung in Ottawa bemüht sich ‌vor dem Hintergrund eines erbitterten Handelsstreits mit den ‌USA um eine Annäherung an die EU.

Der Besuch erfolgte wenige Wochen nach einem Beitrag von US-Präsident Donald Trump in den sozialen Medien: Er hatte ein Bild geteilt, auf dem ⁠die USA, Kanada, Grönland, Island, Mexiko, Mittelamerika sowie Teile der Karibik - darunter auch Saint-Pierre ‌und Miquelon - von einer US-Flagge bedeckt und ⁠als "Vereinigte Staaten von Amerika" bezeichnet wurden. Macron wies Zweifel an der Zugehörigkeit der Gebiete zu Frankreich zurück. Er müsse dies nicht jeden Tag aufs Neue bekräftigen, nur weil "Leute seltsame Ideen haben oder seltsame Dinge sagen", ‌sagte der Präsident.

Ein zentrales Thema der Gespräche ⁠war die Energieversorgung. Macron hofft auf ⁠mehr kanadisches Flüssigerdgas (LNG) für Europa. Bislang exportiert Kanada das Gas vor allem nach Asien. "Kanadische Flüssigerdgas-Projekte können hierbei einen Beitrag leisten", sagte Macron. Zudem erörterten die beiden Politiker das Verhältnis Kanadas zur EU. Die Staatengemeinschaft hatte Kanada kürzlich als erstem Land eine assoziierte Mitgliedschaft in Aussicht gestellt, was Frankreich Macron zufolge unterstützt. Eine tiefere Integration dürfte jedoch auf Hindernisse stoßen. So haben mehrere EU-Staaten, darunter auch Frankreich, das europäisch-kanadische Freihandelsabkommen Ceta mehr als ein Jahrzehnt nach der ⁠Einigung noch immer nicht ratifiziert.

(Bericht von John IrishBearbeitet von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)